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Российские истребители "обстреляли" город в Норвегии: подробности провокации

среда, 13 февраля 2019, 09:41
Фото: defence

Российские истребители устроили учения, "обстреляв" город, где находится норвежский арктический радар.

Об этом сообщает defence.

Уточняется, что атаку осуществили 14 февраля 2018 года. В ней участвовали 11 бомбардировщиков Су-24, вылетевших с аэродрома Мончегорск в Мурманской области.

Так, бомбардировщики пролетели над Баренцевым морем, сменили курс практически на 180 градусов и сымитировали атаку в направлении города Вардё. Развернулись они в непосредственной близости от норвежской границы.

Отметим, что в Вардё находится радар Globus II. Официально его задачей является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. Однако из-за его близости к российской границе считается, что он также может отслеживать пуски российских баллистических ракет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия отправила другу Путина ядерные бомбардировщики.

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