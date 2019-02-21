На Кремль ТВ показали поющую матку: сеть в недоумении

В России рассмешили выступлением актрисы в костюме матки в эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!".
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Какой ужас, Господи pic.twitter.com/pIJ5XlqnNY— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 20 февраля 2019 г.
Отмечается, что в студии присутствовали сама Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Во время выступления она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.
В сети тут же стали комментировать кадры.
В частности, в Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в России торжественно открыли бетонную плиту как остановку. Также сеть рассмешило восстание машин против Путина. Помимо этого, сети насмешили фото повешенных Дедов Морозов в России.