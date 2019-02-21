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На Кремль ТВ показали поющую матку: сеть в недоумении

четверг, 21 февраля 2019, 03:30

В России рассмешили выступлением актрисы в костюме матки в эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!".

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Отмечается, что в студии присутствовали сама Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Во время выступления она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.

В сети тут же стали комментировать кадры.

В частности, в Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в России торжественно открыли бетонную плиту как остановку. Также сеть рассмешило восстание машин против Путина. Помимо этого, сети насмешили фото повешенных Дедов Морозов в России.

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