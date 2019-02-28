Путин наградил знаменитого юмориста из Одессы: у россиян волна гнева

Президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, выступающему против агрессии РФ в Украине.

Новость вызвала бурю негодования в российском сегменте Twitter.

Комментаторы принялись обзывать Жванецкого русофобом и осуждать его за проукраинскую позицию.

Сатирик родился в Одессе. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России. Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее известные российские артисты пополнили "черный список" Украины.