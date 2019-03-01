В России произошла стрельба в школе: первые фото, видео и данные о пострадавших

В пятницу, 1 марта, в Нижнем Новгороде (Россия) неизвестные устроили стрельбу возле школы № 121, в результате чего один человек получил ранение плеча.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Очевидцы говорят, что стреляли около входа в школу №121. Некоторые из учителей утверждают, что внутрь забегали трое подростков с травматом. Возможно, это были пострадавшие и оружия у них не было, а педагоги путаются в показаниях. Школьников пришлось закрыть на втором этаже", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступники, стрелявшие из пневматического оружия, крылись на черном джипе. В городе объявили план перехват. Что касается пострадавшего, то он от госпитализации отказался.

Вскоре Telegram-канал опубликовал видео, на котором, вероятно, запечатлен стрелок. "Предположительно, именно этот человек устроил стрельбу у нижегородской школы. Его заснял случайный прохожий, которого водитель черного внедорожника чуть не сбил перед этим", - говорится в сообщении.

Осторожно, ненормативная лексика!

Предположительно, что стреляли в водителя черного внедорожника, его тоже видели около школы (и из него тоже стреляли). Потом джип заметили около местного рынка. Он ехал на огромной скорости и чуть не сбил людей на переходе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России подросток устроила стрельбу в школе.