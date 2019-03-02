РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

10:23
Знаменитый боксер, победивший Кличко, показал миру новорожденного сына
10:22
После тяжелой болезни умер знаменитый украинский писатель: в сети волна скорби
10:01
Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций
09:57
Украинцы попали в серьезное ДТП в Москве: первые фото
09:54
Умер лауреат Нобелевской премии по физике
09:37
В чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео
09:36
Умерла известная голливудская актриса: названа причина смерти
09:31
Во сколько Украине обходится ремонт техники для ВСУ: названы цифры и "темные" бизнес-схемы
09:30
В сети обсуждают пояснение Жванецкого, почему он принял орден от Путина
09:12
Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций
08:51
Лукашенко сделал неприятное для Украины заявление про захват Крыма
08:19
Когда из Украины полностью уйдут морозы и начнется настоящая весна: названы даты
Все новости

Украинцы попали в серьезное ДТП в Москве: первые фото

суббота, 02 марта 2019, 09:57
Фото: соцсети

В субботу, 2 марта, в России произошло масштабное ДТП с участием многотонного грузовика и пассажирского автобуса, в котором могут находиться украинцы, восемь пострадавших.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя фото с места аварии.

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри — украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что удар был достаточно сильным, поскольку грузовик и автобус развернулись поперек дороги и перекрыли обе полосы. Из-за этого возникла пробка.

При этом, в московском управлении ГИБДД заявили о двоих пострадавших.

"Авария произошла около 09:20 на Варшавском шоссе, поворот на поселок Курилово. Столкновение автобуса и фуры. По предварительным данным, двое пострадавших. Ранения не тяжелые", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, как автобус влетел в толпу и съехал в пешеходный переход в Москве.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: