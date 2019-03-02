Украинцы попали в серьезное ДТП в Москве: первые фото

В субботу, 2 марта, в России произошло масштабное ДТП с участием многотонного грузовика и пассажирского автобуса, в котором могут находиться украинцы, восемь пострадавших.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя фото с места аварии.

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри — украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что удар был достаточно сильным, поскольку грузовик и автобус развернулись поперек дороги и перекрыли обе полосы. Из-за этого возникла пробка.

При этом, в московском управлении ГИБДД заявили о двоих пострадавших.

"Авария произошла около 09:20 на Варшавском шоссе, поворот на поселок Курилово. Столкновение автобуса и фуры. По предварительным данным, двое пострадавших. Ранения не тяжелые", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, как автобус влетел в толпу и съехал в пешеходный переход в Москве.