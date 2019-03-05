И вновь продолжается бой: опубликованы фото и видео потасовки на празднике Сталина в Москве

Во вторник, 5 марта, в Москве задержали двух активистов, которые бросили цветы в памятник Иосифу Сталину, в тот момент когда сотни людей кланялись ему.

Об этом сообщает российское издание Дождь.

Таким странным образом в Москве решили отметить 66-ю годовщину смерти диктатора Иосифа Сталина.

Так, один из активистов подходит к памятнику, бросает в него цветы и кричит: "Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей".

После этого полицейские хватают активиста и уводят его от могилы. Впоследствии активистов отвезли в ОВД "Китай-город". Известно, что в отношении задержанных составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. Их отпустили из полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России.