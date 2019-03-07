С дырой и сливным бачком: в сети высмеяли "ноу-хау" в скандальном российском танке "Армата"

Российские конструкторы оборудовали в тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", санузлы.

Об этом сообщил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов, передает ТАСС.

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины.

"Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал Баранов.

Он пояснил, что в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

В сети данная новость вызвала волну насмешек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли ржавый новейший российский танк "Армата".