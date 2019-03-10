В Москве люди обнаружили девочку-маугли: шокирующие фото и видео

В Москве (Россия) в квартире спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли.

Об этом сообщает в Telegram-канал Mash.

Отмечается, что соседи не один раз слышали плач ребенка, доносящийся с квартиры на 8 этаже. Но попасть в квартиру самостоятельно они не смогли, поэтому обратились в МЧС.

У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.

"Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже. Нашли только пятилетнюю девочку — она устроила себе берлогу в мусоре. Не разговаривает, гнойный отит, в шею врос какой-то провод", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Индии нашли девочку-маугли, которая жила в лесу с обезьянами.