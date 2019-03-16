У Лукашенко публично унизили одиозного путинского дипломата, от которого отказалась Украина

Министерство иностранных дел Беларуси назвало посла России Михаила Бабича "бухгалтером" в ответ на его слова о том, что Кремль готов защищать суверенитет Минска "всеми доступными средствами".

Об этом сообщает "РИА Новости".

В интервью российским СМИ Бабич заявил, что Россия "готова помочь" Беларуси при угрозе суверенитета, а также заочно подискутировал с президентом страны Александром Лукашенко.

"По вопросу о защите суверенитета - всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными "цветными" революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами", - сказал Бабич.

Он добавил, что "если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски".

"Честно говоря, не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется. Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - заявил начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он также порекомендовал российскому дипломату больше времени посвятить тому, чтобы "вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения".

"На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина Посла", - подчеркнул Глаз.

В свою очередь Бабич назвал ответ Минска "болтовней", передает TUT.BY.

"Видимо, это и есть верх дипломатической школы, о которой говорилось в этом комментарии. В его форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание. А содержание таково, что, я уверен, эта "пена" сойдет. Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное - болтовня", - сказал он.

Напомним, в 2016 году Украина отказалась от кандидатуры Бабича в качестве посла. Неофициально представители украинских властей говорили журналистам, что отказ согласовать кандидатуру Бабича вызван его связями со спецслужбами РФ.

В августе 2018 года Бабич был назначен послом РФ в Беларуси.