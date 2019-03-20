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Братские народы - это миф: опубликованы данные свежего соцопроса про отношение россиян к украинцам

среда, 20 марта 2019, 13:10

Большинство россиян продолжают плохо относится к Украине.

Об этом сообщает "Левада-Центр" со ссылкой на результаты опроса, проведённого в феврале.

Так, 56% респондентов в целом негативно относятся к Украине. В конце прошлого года этот показатель был выше - 60%.

В то же время увеличилась доля россиян, которые хорошо относятся к Украине, увеличилась - до 34%. В конце прошлого года этот показатель составлял 28%.

Отношение россиян к Европейскому Союзу и США по сравнению с концом 2018 года также несколько улучшилось. Доля недовольных ЕС уменьшилась с 49% до 45%. США - с 57% до 56%. Положительно к Брюсселю и Вашингтону относятся 42% и 34% россиян соответственно.

Беларуси в целом симпатизируют 87% опрошенных.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в России серьезно упал уровень доверия к Путину.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, соцопросы

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