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Над Россией заметили сразу три американских бомбардировщика: карта

понедельник, 25 марта 2019, 17:53

Рядом с границами России в районе Прибалтики за 25 марта пролетели три американских самолета, стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности пара бомбардировщиков совершила пролеты в 140-144 км от морской границы Калининградской области. Один из них затем продолжил полет в небе над юго-западом Литвы в районе полигона Казлу-Руде, который расположен в 60 км от российско-литовской границы. При этом в ходе трехчасового полета Stratofortress несколько раз приближался на расстояние 11-18 км к сухопутной границе Калининградской области. Тем временем второй американский бомбардировщик также в течение около трех часов курсировал в воздушном пространстве Латвии в районе полигона Адажи, расположенного к северо-востоку от Риги.

Третий бомбардировщик с позывным AERO61, способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании выполнял задание на северо-востоке Эстонии, в том числе в районе Центрального полигона вооруженных сил страны. По имеющимся данным, бомбардировщик осуществил там учебное бомбометание. Во время бомбометания B-52H Stratofortress снижался до высоты шесть тысяч метров. Перед вхождением в эстонское воздушное пространство он совершил пролет в 158 км от морских границ Калининградской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года возле берегов оккупированного Крыма были замечены самолеты американских ВМС.

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