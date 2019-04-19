У топ-охранника Кремля обнаружили шикарный дворец: фото и видео

РосСМИ показали особняк в элитном селе под Москвой главы охраны премьер-министра Дмитрия Медведева, генерала ФСО Михаила Михеева.

Об этом пишет Новая газета.

Интересно, что в Росреестре сведений особняке, журналисты не обнаружили. В тоже время, жена генерала Наталья Михеева владеет в Раздорах гектаром земли. На участке стоит особняк площадью в почти 1500 квадратных метров. Его стоимость неизвестна. При этом, похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 миллиарда рублей.

Чтобы проверить, имеет ли Михеев отношение к особняку в Раздорах, журналисты решили доставить письмо на имя генерала. На воротах закрытого поселка, на территории которого находится особняк, у них приняли корреспонденцию для Михеева и расписались в получении.

Наталья Михеева получила гектар земли в Раздорах путем обмена другого участка на Рублевке, который она в 2011 году купила у "Агрокомплекса Горки-2". Через этот "Агрокомплекс" участки на Рублевке за символические суммы получили охранники и президента России Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее у топ-чиновников Путина нашли царскую недвижимость.