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У топ-охранника Кремля обнаружили шикарный дворец: фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 10:21
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Фото: соцсети

РосСМИ показали особняк в элитном селе под Москвой главы охраны премьер-министра Дмитрия Медведева, генерала ФСО Михаила Михеева.

Об этом пишет Новая газета.

Интересно, что в Росреестре сведений особняке, журналисты не обнаружили. В тоже время, жена генерала Наталья Михеева владеет в Раздорах гектаром земли. На участке стоит особняк площадью в почти 1500 квадратных метров. Его стоимость неизвестна. При этом, похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 миллиарда рублей.

Чтобы проверить, имеет ли Михеев отношение к особняку в Раздорах, журналисты решили доставить письмо на имя генерала. На воротах закрытого поселка, на территории которого находится особняк, у них приняли корреспонденцию для Михеева и расписались в получении.

Наталья Михеева получила гектар земли в Раздорах путем обмена другого участка на Рублевке, который она в 2011 году купила у "Агрокомплекса Горки-2". Через этот "Агрокомплекс" участки на Рублевке за символические суммы получили охранники и президента России Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее у топ-чиновников Путина нашли царскую недвижимость.

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