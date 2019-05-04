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В России в страшной аварии погибли известные комики: фото и видео

суббота, 04 мая 2019, 14:34
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Фото: соцсети

В пятницу, 3 мая, в России в страшной аварии погибли пять человек, в том числе участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и двое пострадали.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, на трассе Белореченск — станция Рязанская столкнулись Hyundai Accent и Renault Logan. Обе машины загорелись. Известно, что актеры ехали на концерт в Краснодаре и чтобы добраться до места назначения воспользовались сервисом BlaBlaCar. Также в автомобиле находились еще несколько попутчиков сервиса. Их тела еще не опознали.

Сообщается, что Денис Маловичко участвовал в телепроектах ТНТ "Сomedy Баттл" и "Не спать" в составе дуэта "Зашибитлз".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, как автобус влетел в толпу и съехал в пешеходный переход в Москве.

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