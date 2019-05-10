Скандальная россиянка взорвала сети пикантным танцем ко Дню Победы: видео

Супруга бывшего депутата Подмосковья, певица Yaxana (Оксана Яковлева) поздравила россиян с Днем Победы оригинальным танцем на пилоне в пилотке и трусах.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

На ролике она крутится на шесте под песню "Смуглянка" Якова Шведова из фильма "В бой идут одни старики".

"Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьей идем на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить", - подписала Яковлева видео в Instagram.

"Могу вас поздравить: танец на шесте, в трусах, к празднику Победы уже понесли СМИ… Особенно это смакуют зарубежные СМИ. Странно получается: засветились вы, а стыдно всей стране", "Совесть то должна быть! Наши деды и бабушки умирали в сражениях и от голода, подобная форма была их последней одеждой в которой встречали смерть, а она на шесте пляшет… Позор", "Когда нет никаких талантов. Когда ты бездарь, только и остается, что светить трусами", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее жена депутата от БПП попала в скандал с элитным детсадом.