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В России произошло смертельное ЧП со школьницей

среда, 29 мая 2019, 17:40
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В Чебоксарах (Россия) одиннадцатиклассница скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

По данным чиновников, у школьницы с детства была инвалидность. Утром, когда она пришла на экзамен, у нее был нездоровый вид. Медики и организаторы ЕГЭ рекомендовали ученице отказаться от сдачи, но она приняла решение написать работу. Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета, и в коридоре ей стало плохо.

"Была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщал Апостроф, ранее в результате обстрела на Донбассе погибла школьница.

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