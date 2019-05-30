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США объявили Россию космическим изгоем: что произошло

четверг, 30 мая 2019, 17:58
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Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических стартов.

Об этом говорится в соответствующем уведомлении на сайте Федерального реестра США.

Как отмечается, запрет начинает действовать с 31 декабря 2022 года.

В уведомлении Пентагона также сообщается, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", правительство США ввело санкции в отношении ряда российских компаний. Под санкции попали московский завод "Авангард", конструкторское бюро приборостроения в Туле и учебный центр подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине.

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