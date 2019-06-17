​Превращается в мужика: в сети подняли на смех фото одиозной российской певицы

В сети смеются над "новым образом" российской певицы фанатки боевиков на Донбассе Юлии Чичериной.

Об этом написал блогер и политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"До чего русский мир довёл когда-то нестрашную, в общем, девушку! Она уже, наверное, и оправляется стоя...", - подписал он фото.

Под постом появилось множество забавных комментариев.

"Я вообще сначала подумал что это охлобыстин", "Одно лицо. И ум похоже один на двоих", "Потихонечку в Охлобыстина трансформируется, видимо там все долбо**ы на одно лицо", "видно что бухает по черному", "Реально мужик", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", пользоватеи соцсетей не без саркарма отреагировали на новость пропагандистов ДНР о том, что одиозная российская певица Юлия Чичерина посетила макеевскую шахту и "добывала там уголь".