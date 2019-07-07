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У вас президент поломался: пропагандисту Кремля в сети напомнили видео с Путиным

воскресенье, 07 июля 2019, 13:10
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Журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов попытался уколоть украинцев, указав на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

"У вас президент поломался: Зеленский на совещании в Ужгороде", - подписал кадры он.

В сети не дали спуску Смирнову, указав на не менее нетипичное поведение российского лидера Владимира Путина. Некоторые из комментаторов даже не поленились, напомнив о нескольких видео, на которых Путин вышел не в лучшем свете.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети повеселило школьное фото Путина. Можно сказать, что своим внешним видом, и заурядной внешностью, он даже проигрывает большинству своих одноклассников.

Также соцсети разгневало циничное заявление Путина о "миролюбивой" России.

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