У вас президент поломался: пропагандисту Кремля в сети напомнили видео с Путиным

Журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов попытался уколоть украинцев, указав на странное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

"У вас президент поломался: Зеленский на совещании в Ужгороде", - подписал кадры он.

У вас президент поломался: Зеленский на совещании в Ужгороде pic.twitter.com/GTjnPRXdRL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2019 г.

В сети не дали спуску Смирнову, указав на не менее нетипичное поведение российского лидера Владимира Путина. Некоторые из комментаторов даже не поленились, напомнив о нескольких видео, на которых Путин вышел не в лучшем свете.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети повеселило школьное фото Путина. Можно сказать, что своим внешним видом, и заурядной внешностью, он даже проигрывает большинству своих одноклассников.

Также соцсети разгневало циничное заявление Путина о "миролюбивой" России.