Строит медкомплекс: всплыли интересные подробности о бизнесе дочери Путина, фото

Старшая дочь президента России Владимира Путина, Мария Воронцова, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта – многофункционального медицинского комплекса.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Как отмечается, проект будет посвящен современным методам борьбы с раком. Строительством комплекса занимается созданное только в январе 2019 года акционерное общество "Новая медицинская компания", сокращенно - "Номеко". Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей, его поддерживают крупные чиновники и бизнесмены. Среди акционеров "Номеко" есть Мария Владимировна Воронцова. Именно так, как ранее сообщалось, зовут старшую дочь президента Владимира Путина.

"Почему Би-би-си решила, что Воронцова из "Номеко" и дочь Путина с такой фамилией - один человек? В начале июля на госканале "Россия 1" вышел сюжет "Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины". В нем рассказывалось, что под Петербургом к 2021 году появится центр ядерной медицины с "уникальным циклотроном" (ускорителем тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов). Воронцова была одной из тех, кто в сюжете комментировал эту новость как член совета директоров "Номеко". Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента", – утверждает издание.

Сообщается также, что Воронцову не впервые показывают по государственному ТВ. Она появлялась в сюжетах "России 1" и "России 24" с 2017 года. В репортажах, вышедших до июльского сюжета, Воронцову титровали как научного сотрудника НМИЦ эндокринологии минздрава. Человека с таким именем и должностью журнал The New Times называл старшей дочерью Путина.

Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Би-би-си направила запрос в пресс-службу Кремля, но ответа пока не получила.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в эфире государственного телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова.