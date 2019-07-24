RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Мир

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

21:04
В Киеве проучили автохама, разъезжавшего по тротуару: опубликовано видео
21:02
Умер легендарный американский актер, прославившийся в фильме "Бегущий по лезвию"
20:44
Климат уже не тот: сеть впечатлило видео мощного смерча под Херсоном
20:34
Банда "кошмарит" весь город: появились новые детали жестокого убийства журналиста под Киевом
20:06
Строит медкомплекс: всплыли интересные подробности о бизнесе дочери Путина, фото
20:05
В ЦИК сделали важное заявление по задержке подсчета голосов
19:52
Facebook оштрафовали на миллиарды из-за утечки данных: что произошло
19:37
Пропагандисты Путина пугают боевиков ДНР украинскими "ведьмами": сеть повеселили фото
19:32
Под Запорожьем загадочно исчез таксист с пассажирами: опубликовано фото
19:17
В Днепре умер известный украинский спортсмен
19:03
Больше, чем у Зеленского: названа зарплата следователей ГБР
18:58
Состав новой Рады показали меткой карикатурой: в сети волна смеха
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Строит медкомплекс: всплыли интересные подробности о бизнесе дочери Путина, фото

среда, 24 июля 2019, 20:06
переглянути новину українською

Старшая дочь президента России Владимира Путина, Мария Воронцова, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта – многофункционального медицинского комплекса.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Как отмечается, проект будет посвящен современным методам борьбы с раком. Строительством комплекса занимается созданное только в январе 2019 года акционерное общество "Новая медицинская компания", сокращенно - "Номеко". Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей, его поддерживают крупные чиновники и бизнесмены. Среди акционеров "Номеко" есть Мария Владимировна Воронцова. Именно так, как ранее сообщалось, зовут старшую дочь президента Владимира Путина.

"Почему Би-би-си решила, что Воронцова из "Номеко" и дочь Путина с такой фамилией - один человек? В начале июля на госканале "Россия 1" вышел сюжет "Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины". В нем рассказывалось, что под Петербургом к 2021 году появится центр ядерной медицины с "уникальным циклотроном" (ускорителем тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов). Воронцова была одной из тех, кто в сюжете комментировал эту новость как член совета директоров "Номеко". Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента", – утверждает издание.

Сообщается также, что Воронцову не впервые показывают по государственному ТВ. Она появлялась в сюжетах "России 1" и "России 24" с 2017 года. В репортажах, вышедших до июльского сюжета, Воронцову титровали как научного сотрудника НМИЦ эндокринологии минздрава. Человека с таким именем и должностью журнал The New Times называл старшей дочерью Путина.

Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Би-би-си направила запрос в пресс-службу Кремля, но ответа пока не получила.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года в эфире государственного телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: