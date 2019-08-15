Как жили и развлекались организаторы Голодомора: историк показал уникальный документ

В то время, как на большинстве современных территорий Украины происходил жестокий Голодомор, унесший жизни миллионов людей, советские деятели из НКВД устраивали вечеринки на дачах и яхтах за государственный счет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский историк и кинематографист Константин Богуславский.

Он опубликовал документ – протокол допроса заведующего фондом комиссара госбезопасности НКВД СССР Всеволода Балицкого Савелия Циклиса, который подробно рассказал о затратах чиновника на вечеринки. По его словам, потрачено было за 1936 год приблизительно полмиллиона рублей.

Также заведующий фондом рассказал об интимных развлечениях деятелей УССР и перечислил фамилии причастных к такого рода времяпрепровождению.

"Пьянки были особенно часто летом, когда Балицкая уезжала за границу. Кроме дач пьянки устраивались на катере, построенном в Киеве в 1936 году… Банкет превращался в сплошную пьянку. В этих пьянках участвовали и жены. Жены Семенова, Чирского, Лепина, Шарова использовались Балицким. Об этом знал обслуживающий персонал… К Кацнельсону часто приезжала из Москвы артистка, жена расстрелянного бывшего директора Госбанка (троцкиста), тогда организовывались интимные вечера с участием Балицкого, Кацнельсона, Шарова, Рубинштейна, Бачинского", - утверждает он.

Следует отметить, что Всеволод Балицкий был арестован в 1937 году и расстрелян. В 1998 году он был признан не подлежащим реабилитации.

В течение некоторого времени стадион "Динамо" в Киеве носил имя Всеволода Балицкого. Таким образом советская власть отметила его заслуги "по спасению Украины от контрреволюции".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что по опросам почти половина украинцев считает виновным в организации Голодомора 1932-33 годов лично тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина.