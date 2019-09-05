Российский топ-чиновник оконфузился на важном мероприятии: все попало на видео

В четверг, 5 сентября, во время пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке в присутствии многих международных партнеров России уснул глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Об этом сообщает канал Life Shot в Telegram.

Также было опубликовано видео со спящим российским чиновником. Авторы ролика с помощью монтажа "дорисовали" сны Чубайса с лазерами и шашлыком.

"Нанотехнологии рождаются во сне", - пошутили авторы публикации.

Следует отметить, что также в форуме принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Чубайс проспал именно выступление индийского премьера. Некоторые представители международных делегаций также видны в ролике.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев в России со скандалом провалились первые испытания мощной газотурбинной установки ГТД-110М, разработкой которой занимался "Роснано" Анатолия Чубайса.