Путин разослал странам НАТО "секретное" послание: о чем там говорится

Российские СМИ распространили сообщение о том, что президент России Владимир Путин якобы отправил в столицы нескольких десятков стран, в том числе членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечается, ознакомившийся с документом источник издания в одной из стран, куда ушло послание, пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.

Другой источник, дипломат из страны-члена НАТО сообщил, что 19 сентября Владимир Путин направил лидерам целого ряда стран и объединений послание по тематике ракет средней и меньшей дальности. По его словам, схожие письма получили все страны Североатлантического альянса.

Позже журналисты узнали, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Главной темой послания стала ситуация вокруг расторгнутого 2 августа советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем письме Владимир Путин, в частности, пишет: "Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия".

Напомним, подробнее о проблеме прекращения действия договора РСМД читайте в материале "Апострофа": Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США.