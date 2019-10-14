Дураки и ленточка: в сети высмеяли фото "торжественного" открытия дороги в России

Торжества по поводу открытия “отремонтированых" дорог в селах Удмуртии (Российская Федерация) повеселили пользователей соцсетей.

Соответствующие снимки опубликовало в Twitter информационное агентство Ura.ru.

"Так выглядят дороги после ремонта в деревнях Жувам и Шамардан (Удмуртия). Их торжественно, с караваем, открыли местные чиновники", - уточняет происходящее подпись к фотографиям.

По данным информационного агентства, дороги в двух удмуртских селах были "отремонтированы" в рамках программы "Инициативное бюджетирование", на которую республика выделила 60 миллионов рублей.

"Ну как вам? Проехались бы?" - риторически спрашивают российские журналисты.

В сети опубликованные фото вызвали волну комментариев.

"После трат на банкет осталось немного и на дорогу и на ленточку", "А до ремонта как было?" - пишут пользователи соцсетей.

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