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Вместо блинов с лопаты: россияне опозорились из-за раздачи бесплатной картошки, фото

понедельник, 21 октября 2019, 17:15
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На ярмарке в российском городе Тамбов организаторы устроили раздачу бесплатного жареного картофеля и окрошки: местные жители пришли с ведрами.

Соответствующие фото появились в местных пабликах в социальных сетях.

Сперва было опубликовано фото, на котором видно, как люди стоят в очереди с пластиковыми ведрами. Многие не поверили, что это действительно очередь за едой и назвали фото фейком и провокацией.

Однако позже появились фотографии, на которых люди с металлическими и пластиковыми ведрами стоят уже непосредственно возле котлов с едой, а работники ярмарки накладывают им картошку лопатами.

Некоторые посетители ярмарки даже обратились к местным властям, с просьбой "разобраться в ситуации".

"Была огромная очередь за картошкой и похлебкой, некоторые пришли с тазами, бидонами и ведрами. В результате этого нам, пожилым женщинам не хватило похлебки, так как молодежь лезла без очереди. Просим Вас не допустить такого безобразия на следующей ярмарке и увеличить количество похлебки", – написала губернатору области пенсионерка Вера Сухарева.

В социальных сетях критически отнеслись к поведению некоторых жителей Тамбова.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Сочи (Российская Федерация) женщины устроили дикую драку в магазине из-за дешевых сковородок.

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