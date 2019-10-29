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В России каннибал убил и съел своих приятелей: опубликовано видео

вторник, 29 октября 2019, 23:56
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Фото: Фото из открытых источников

В Архангельске (Россия) мужчина убил и съел трех мужчин, с которыми был знаком.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как выяснилось позже, сначала они вместе выпивали. После этого людоед нанес товарищам несколько ножевых ранений. Когда мужчины скончались, убийца расчленил их тела и частично съел. Не съеденные части мужчин он выбрасывал в озеро и реку.

Убив одного из своих знакомых, он стал проживать в его квартире и даже сообщил родителям погибшего о том, что их сын поехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Позднее эту версию он рассказал и сотрудникам правоохранительных органов.

Дело не начиналось расследоваться, потому что никто не заявил об исчезновении убитых мужчин в полицию, так как двое из них не имели родственников, а родителей третьего он обманул. Личность погибших долгое время не удавалось установить, из-за того, что были тела были найдены фрагментарно, что исключало возможность их опознания.

В полиции рассказали, что помимо человеческого мяса мужчина ел кошек, собак и других мелких птиц и животных. Специальная экспертиза признала мужчину вменяемым.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России поэту-каннибалу дали крупный тюремный срок.

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