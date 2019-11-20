Путин попал на "прощальную" карикатуру из-за скандального закона об "агентах"

Известный художник Сергей Елкин отреагировал карикатурой на решение Государственной думы России, которая приняла поправки к резонансному закону об иностранных агентах.

Соответствующий рисунок был опубликован на Facebook странице художника.

На нем можно увидеть президента России Владимира Путина, который стоит с чемоданом перед надписью "Транзитная зона пассажиров". При этом карикатура кроме стандартной подписи художника имеет отметку "ИноАгент".

Стоит отметить, что 19 ноября, депутаты Госдумы одобрили поправки, по которым статус иностранного агента могут получить физические лица, которые распространяют контент иностранных СМИ-иноагентов или юридических лиц, учрежденных такими СМИ, а также участвуют в создании таких материалов.

Издания, уже признанные иноагентами, должны будут учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года, говорится также в поправках.

Эти поправки входят в законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко попал на смешную карикатуру после заявления о сомнениях на счет союза с Россией.