Рыба с "сюрпризом": жуткую находку в России показали на видео

Жительница России обнаружила живых червей в охлажденном филе трески, купленном в одном из магазинов торговой сети Globus.
Видео неприятного сюрприза появилось в сети.
На жуткую находку жительница российского города Одинцова пожаловалась в Роспотребнадзор.
"Я несколько раз промыла филе, положила на разделочную доску и только в этот момент увидела червяка. А потом полезли и остальные. Они были живые, шевелились", - написала женщина в жалобе.
По ее словам, она покупала рыбу для ребенка, который недавно перенёс серьёзное кишечное заболевание, поэтому все продукты перед приготовлением тщательно проверяет. "Страшно подумать, если бы его накормила этим", - ужасается она.
Как известно, паразиты заводятся в кишечнике рыбы, а при разделке переползают в филе, после чего могут оказаться на прилавке. Определенное количество червяков в рыбе разрешено даже российским ГОСТом.
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