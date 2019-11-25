Рыба с "сюрпризом": жуткую находку в России показали на видео

Жительница России обнаружила живых червей в охлажденном филе трески, купленном в одном из магазинов торговой сети Globus.

Видео неприятного сюрприза появилось в сети.

На жуткую находку жительница российского города Одинцова пожаловалась в Роспотребнадзор.

"Я несколько раз промыла филе, положила на разделочную доску и только в этот момент увидела червяка. А потом полезли и остальные. Они были живые, шевелились", - написала женщина в жалобе.





По ее словам, она покупала рыбу для ребенка, который недавно перенёс серьёзное кишечное заболевание, поэтому все продукты перед приготовлением тщательно проверяет. "Страшно подумать, если бы его накормила этим", - ужасается она.





Как известно, паразиты заводятся в кишечнике рыбы, а при разделке переползают в филе, после чего могут оказаться на прилавке. Определенное количество червяков в рыбе разрешено даже российским ГОСТом.

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