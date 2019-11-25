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В России десятки детей отравились газом в школе: первые подробности ЧП

понедельник, 25 ноября 2019, 13:11
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Фото: Telegram-канал "Hue"

В России (Нижегородская область) произошло серьезное ЧП, в результате которого 44 человека, в том числе 43 ребенка, отравились выбросами газа на газораспределительной станции, расположенной вблизи школы.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Hue", где публикуется фото с места инцидента.

Всех пострадавших госпитализировали. Причем, состояние трети пострадавших оценивается как средней тяжести.

Как сообщили в полиции, причиной отравления детей стал несанкционированный выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха. Отмечается, что газораспределительная станция расположена в полутора километрах от школы, ученики которой стали жертвами отравления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Магадане (Россия) произошло массовое отравление в школьной столовой. Всего отравился 21 ребенок, десять из них были госпитализированы.

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