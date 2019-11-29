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В России открыли стрельбу по детям: опубликованы фото с места ЧП

пятница, 29 ноября 2019, 13:43
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18 ноября в селе Вырубово Одинцовского района (РФ) мужчина пытался застрелить 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В тот вечер мать 7-летнего Михаила пришла в гости в квартиру матери 6-летней Марии. Взрослые остались на кухне, а дети пошли играть в комнату. Через некоторое время женщины услышали резкий звук, а напуганные дети пожаловались, что мужчина шел мимо окна и бросил в стекло камень.

"Мы не поняли даже, что это. К нам на кухню прибежали очень напуганные дети. Они сказали, что какой-то мужчина бросил камень, они так это поняли. Мы им даже сначала не поверили, подумали, что они сами могли что-то уронить, и, придумали так сказать нам ", - рассказала Анастасия.

На следующее утро женщина вызвала мастера, чтобы заменить разбитое металло-пластиковое окно. Мастер, который выполнял эту работу, показал хозяйке пулю, пробившую два стеклопакеты и застрявшею в третьем. Это спасло детям жизни. В покушении на детей Анастасия подозревает соседа из частного дома напротив. Говорит, что мужчина давно конфликтует со всеми жителями многоэтажки, где она живет.

"Мне даже в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять нам в окно, тем более в окно детской комнаты. Я очень испугалась, когда узнала об этом. У меня со всеми в селе хорошие отношения, только с ним (соседом - ред. ) одним периодически возникают конфликты. Вернее, он сам их провоцирует. Все через этот дом, в котором я купила квартиру. Его не устраивает, что этот дом здесь построили, хотя строила его даже не я. Он сам мне говорил, что сделает все, что угодно, но наш дом здесь стоять не будет ", - рассказала мать пострадавшего мальчика.

Сейчас ситуацию держат на контроле правоохранители.

"Апостроф" уже сообщал о том, что 21 октября 2018 года в Кемеровской области России неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял жителей поселка Пача.


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