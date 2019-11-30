Российский Геббельс: топ-пропагандиста Путина мгновенно поймали на лжи, видео

Российского пропагандиста Дмитрия Киселева словили на наглой лжи, касающейся одного из фейков, который был показан в эфире канала Россия 1.

Соответствующее видео с оправдательной речью Киселева опубликован в Twitter-аккаунте "Усы Пескова".

На кадрах журналист во время пресс-конференции спрашивает, откуда появился фейк с американским ребенком. На ролике видно, как Киселев мнется, пытаясь оправдаться, утверждая, что якобы фейк не был показан в его программе, а утверждать за весь эфир канала, он не может.

"Если вы никогда не видели, как уж извивается на сковородке, то вот", - говорится в подписи к видео.

Если вы никогда не видели, как уж извивается на сковородке, то вот pic.twitter.com/SNSYnxXv8I — Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 30, 2019

"У них все просто. Поймали на брехне - начинай кричать про фальсификации, русофобию и провокации", "И таких грязных манипуляций состоит все путинское телевидение и даже оф. сайты. Если обычную ложь можно опровергнуть, то этот вид манипуляции, правда, смешанная с откровенной ложью, очень сложно. Это геноцид с помощью пропаганды", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину.