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В России жестко опозорились с плакатами о помощи ветеранам: фото

вторник, 10 декабря 2019, 17:55
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Плакат в России Фото: Скриншот

В Орле (Россия) на социальном баннере с ветеранами допустили грубую ошибку с правописанием.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, плакат, который должен был разбудить в россиянах чувство глубокого сострадания к пожилым людям, разбудил только смех.

В частности, на плакате озвучен призыв заботиться не о ветеранах, как это должно быть, а о ветеринарах.

Как позже выяснилось, ошибку допустила фирма-субподрядчик, сотрудники которой, якобы, внесли изменения в макет без согласования с заказчиком.

Как сообщил "Апостроф", ранее в социальных сетях подняли на смех предвыборный плакат кандидата в депутаты Госдумы России от прокремлевской партии "Родина" Натальи Погореловой.

Также в сети подняли ажиотаж вокруг предвыборного плаката члена путинской партии "Единая Россия" Татьяны Цыбизовой.

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