В России под открытым небом хранят ядерные отходы: сети впечатлили фото

В сети показали хранилище контейнеров в Новоуральске, в которых находится обедненный уран, в каждом из них - около 10 тонн урана.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Е1.RU.
Физик Андрей Ожаровский считает, что именно разгерметизация таких контейнеров является главной опасностью для людей.
"Случаи выхода вещества в окружающую среду из этих контейнеров уже были. Трупов нет, но только потому, что протечки оказались небольшими", - говорит Ожаровский.
Однако генеральный директор УЭХК Александр Белоусов с этим не согласен. Он уверяет, что никакой опасности контейнеры не представляют, они прошли всевозможные проверки и получили сертификаты. Летом их проверяют сотрудники комбината, а зимой даже этого делать не нужно из-за низкой температуры, которая исключает возможность разгерметизации. Они годятся и для хранения, и для перевозки.
В землю уран никто не хоронит, поскольку это ценный ресурс. Здесь пытаются заглянуть на 10–20 лет вперед, когда ученые смогут придумать и другие способы использовать содержимое контейнеров. И когда они это сделают, на УЭХК смогут использовать эти огромные запасы. Ничего, как говорит Белоусов, не придется копать в земле. На вопрос о том, сколько урана удается продать в год, он отвечать отказался.
"Ну, конечно, он продается. У меня другой работы нет - я продаю обогащенный уран. Я не предприятие по хранению, у меня другая миссия", - сказал Белоусов.
"Россиянам, наверное, будет не очень интересно (это ведь не про Украину), но всё же. Знаете, что это такое? Это те самые полезные ядерные отходы (т.н. урановые. "хвосты"), прибывшие из Германии в Новоуральск. Так эти свидетельства нового путинского прорыва и хранятся. Радуют глаз", - написал блогер Vіtаuskаs.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.