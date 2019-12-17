В России под открытым небом хранят ядерные отходы: сети впечатлили фото

В сети показали хранилище контейнеров в Новоуральске, в которых находится обедненный уран, в каждом из них - около 10 тонн урана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Е1.RU.

Физик Андрей Ожаровский считает, что именно разгерметизация таких контейнеров является главной опасностью для людей.

"Случаи выхода вещества в окружающую среду из этих контейнеров уже были. Трупов нет, но только потому, что протечки оказались небольшими", - говорит Ожаровский.

Фото: Е1.RU

Однако генеральный директор УЭХК Александр Белоусов с этим не согласен. Он уверяет, что никакой опасности контейнеры не представляют, они прошли всевозможные проверки и получили сертификаты. Летом их проверяют сотрудники комбината, а зимой даже этого делать не нужно из-за низкой температуры, которая исключает возможность разгерметизации. Они годятся и для хранения, и для перевозки.

Фото: Е1.RU

В землю уран никто не хоронит, поскольку это ценный ресурс. Здесь пытаются заглянуть на 10–20 лет вперед, когда ученые смогут придумать и другие способы использовать содержимое контейнеров. И когда они это сделают, на УЭХК смогут использовать эти огромные запасы. Ничего, как говорит Белоусов, не придется копать в земле. На вопрос о том, сколько урана удается продать в год, он отвечать отказался.

"Ну, конечно, он продается. У меня другой работы нет - я продаю обогащенный уран. Я не предприятие по хранению, у меня другая миссия", - сказал Белоусов.

Фото: Е1.RU

Фото: Е1.RU

"Россиянам, наверное, будет не очень интересно (это ведь не про Украину), но всё же. Знаете, что это такое? Это те самые полезные ядерные отходы (т.н. урановые. "хвосты"), прибывшие из Германии в Новоуральск. Так эти свидетельства нового путинского прорыва и хранятся. Радуют глаз", - написал блогер Vіtаuskаs.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.