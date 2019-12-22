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Российские наемники-бандиты рассказали, как их тренировал спецназовец из ГРУ: фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 20:12
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Сотрудник ГРУ Денис Карабан проводил тренировки по рукопашному бою с членами российской частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", участвовавшими в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Об участии сотрудника ГРУ Карабана в деятельности ЧВК стало известно из материалов уголовного дела, которое против членов "Е.Н.О.Т. корп." возбудили за кражи, разбой, вымогательство и бандитизм.

"Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны. По их словам, Белка проводил с "енотами" тренировки по рукопашному бою, но они были довольно редкими, так как он нечасто появлялся в столичном регионе. Служил Белка где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года. При этом неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" в Донбасс", - пишет "Коммерсантъ".

Фото: Миротворец

Издание отмечает, что большинство членов "Е.Н.О.Т. корп." сейчас содержатся под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.

Напомним, что расследование покушения на Скрипалей, начатое весной 2018 года разведывательными службами Великобритании, Франции и Швейцарии, позволило составить список из пятнадцати офицеров российской военной разведки и обнаружить во французских Альпах базу российских шпионов.

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