Миллиарды долларов и не только: появились резонансные данные о богатствах главы РПЦ

В данный момент состояние главы РПЦ патриарха Кирилла достигает по разным оценкам до 8 миллиардов долларов, также он имеет долю в нефтяном, ювелирном и автомобильном бизнесах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование "Новой газеты".

Журналисты указывают, что еще с 1997 года Отдел внешних церковных связей по главе с Владимиром Гундяевым (впоследствии патриархом Кириллом) ввозил в Россию сигареты в обход акцизного сбора общим объем в 18 млрд штук.

Достоверно известно, что Гундяев является владельцем пентхауса в Доме на Набережной в Москве – данные об этом внесены в публичный реестр, и в 2013 году родственница патриарха Лидия Леонова пыталась получить компенсацию от его соседа - бывшего министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко, из-за того, что тот якобы покрыл книги в библиотеке Гундяева "невидимым слоем нанопыли". Несмотря на абсурдность обвинений, суд отобрал у Шевченко квартиру в качестве компенсации и отдал ее главе РПЦ.

Следует отметить, что точную сумму сбережений патриарха Кирилла подсчитать журналистам не удалось, поскольку он хранит их не только в швейцарских банках, но и в финансовых учреждениях Австрии и Италии. Также часть активов в России у него зарегистрирована на подставных лиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России обвинили в развращении восьми усыновленных детей влиятельного Оренбургского священника Николая Стремского. До этого Стремский был отмечен международной медалью, а также встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, где тот обещал ему всестороннюю поддержку.