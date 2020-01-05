Начнутся большие проблемы: астролог рассказал, когда Путин может уйти из власти

Президент России Владимир Путин может покинуть свой пост в ближайшие годы, однако в 2020 году это вряд ли произойдет.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, серьезные проблемы у Путина начнутся уже в 2021 году. Астролог утверждает, что в этом году "Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан".

"Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью. И вообще, возможно предзнаменование некого бунта, когда народ не только в Москве, но и в Питере выйдет на улицы. 2022 год - самый плохой год для Путина, он может уйти из власти или даже не дожить", – говорит Росс.

Также астролог назвал преемника президента России – им якобы должен стать нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако это произойдет не в 2020 году, который, по мнению астролога, будет годом подведения итогов, но не новых дел.

"Все застывает, охлаждаются конфликты в мире, более или менее должно все стабилизироваться. Остается только взрывная, опасная ситуация переворотов, как это в свое время было на Ближнем Востоке, когда Уран вошел в зодиакальный знак Овна и на Ближнем Востоке начались революции. То же самое случится после вхождения Сатурна и Юпитера в зодиакальный знак Водолея 21 декабря 2020 года. Это харизматическое соединение планет, и по другим данным, в это время на Урале даже может родиться спаситель мира. Новый Иисус Христос, который через 30-40 лет должен спасти Россию от раздробления и уничтожения. Это будет религия огня, соединенная с религией пустоты. То есть, религия зороастризма, соединенная с религией дао, то есть, буддизмом", – считает астролог.

Влад Росс также дал прогноз на 2022 год, который может стать опасным временем для всего мира.

"С другой стороны, соединение Сатурна и Плутона может привести к мировой катастрофе. Их соединение будет происходить в январе-феврале, поэтому на Землю может упасть какой-то астероид или даже начнется глобальная вулканическая зима. Ванга говорила: бойтесь года, где будет пять двоек. Поэтому меня очень настораживает такая дата, как 22 февраля 2022 года. Именно в это время плохо сходятся планеты. Луна соединяется с Сатурном и Плутоном, и возможна глобальная катастрофа прямо этой зимой", – предупреждает он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс.