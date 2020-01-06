Российская топ-пропагандистка засветилась на отдыхе в Европе: фото и реакция сети

Российская пропагандистка Ольга Скабеева спровоцировала настоящий скандал в сети публикацией фото с отдыха в "загнивающей" Европе.

В кадре в Instagram вона позирует с сыном от Евгения Попова.

В комментариях пользователи отметили, что Скабеева еще раз подтвердила - Россия - место для быдла, а "хозяева жизни" любят цивилизованную Европу.

Фото: Instagram

"Какой ужас! Скабеева повезла своего сына морально разлагаться! Откуда такая ненависть к своей кровинушке… Чем только кормить-то будет ребенка эта мамаша, неужели чуждой нашему организму отравой?", "Даже животные с очень маленьким мозгом стремятся к наиболее комфортным для себя условиям", "Ольга неужто недуховная загнивающая Европа привлекла Вас на новогодние каникулы? Как же так то?!… Или это вы по заданию партии в тылу врага?", "Очень уж это по вашему, "патриотично"! С ТВ хаять Запад, а потом фото с отдыха на Западе выкладывать! Не удивлюсь если вы там уже и домик приобрели, по соседству с коллегой Соловьевым", "Любим Россию,а отдыхаем в Венеции", "Так это на словах только любят а по факту пропагандисты продажные", "Эти утырки в России только бабки качают!!! Лгут всей стране вместе со своим муженьком!!!", "Как можно отдыхать за границей - там же беженцы,мусор ,разруха и нищета,а ещё один геи кругом ,полный разврат. Уж лучше в Саратове или она своему сыну геев показывает?", - пишут в комментариях.

Напомним, что российская телеведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева заявила о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.