Порядок за "железным занавесом": в РФ пояснили, что собирается делать Путин с россиянами

В ближайшие годы президент России Владимир Путин собирается заняться улучшением благосостояния россиян, правда, если это улучшение не будет идти вразрез с сохранением кресла президента.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Вообще, как я понимаю, "пятилетка" вооружения завершена и теперь начинается "пятилетка" наведения порядка за построенным "железным занавесом". Потому Путин хочет сделать условия жизни россиян получше, если это не будет противоречить более важным приоритетам – сохранению власти, расширению зоны влияния, поддержанию баланса конкурирующих групп. Такая же логика всегда была в Советском Союзе", - уверен он.

По словам эксперта, в ежегодном послании к Совету Федерации прозвучал довольно ясный намек на транзит власти в 2024 году.

"Путин согласился, что еще один раз стать президентом он не может. Потому нужно прорабатывать вариант более полномочного премьера, который как бы опирается на волеизъявление трудящихся, выраженное через парламент", - добавил Орешкин.

При этом, по мнению Орешкина, говоря о всенародном обсуждении изменений в конституцию, Путин имел в виду референдум.

"И если путинские политтехнологи предложат формулу "Поддерживаете ли вы изменения в конституции, которые укрепляют суверенитет РФ и делают ее более демократичным государством", все скажут "Да". А потом Путин скажет – "значит они поддержали этот блок инициатив". Путин контролирует избирательную систему, губернаторов, у него большой опыт проведения электоральных кампаний", - резюмировал политолог.

Подробнее о трансфере власти Путина, читайте в материале "Апострофа": Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти.