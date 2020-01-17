У главного дипломата Путина нашли элитное жилье на колоссальную сумму: фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров владеет элитным трехэтажным коттеджем в небольшом поселке под Москвой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Insider .

Трехэтажный особняк площадью 499 кв. м. расположен на участке в 28.4 сотки в элитном поселке Жуковка Одинцовского района Московской области. Зарегистрирован на Сергея Лаврова и его жену Марию в декабре 2015 года. Стоит такая недвижимость около 300 млн российских рублей. Это - 66 годовых доходов семьи Лавровых, если принимать во внимание суммы в их налоговой декларации.

Соседи у министра иностранных дел тоже непростые. Среди них сын российского олигарха Искандера Махмудова, который связан с Измайловской преступной группировкой и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Сергей Лавров также владеет квартирой в доме номер 3 по улице Шведский тупик в Москве. Дом имеет 11 этажей, в нем министр владеет квартирой площадью в 247,3 кв.м. Такая недвижимость в среднем стоит 312 млн российских рублей. В документах Лавров указал, что квартиру в 2007 году ему подарила дочь Екатерина.

Общая стоимость недвижимости Лаврова, которой он начал обладать до 2014 года, может превышать 600 млн рублей. Учитывая то, что его зарплата на посту постпреда в ООН не могла быть принципиально выше зарплаты министра (около 4,5 млн рублей), то такую сумму дипломату пришлось бы собирать больше сотни лет.

Как информировал "Апостроф" ранее, Святослав Вакарчук - фронтмен группы "Океан Эльзы" и недавно народный депутат - поехал на отдых в Таиланд. На кадрах видно, как Вакарчук купается в Андаманском море и загар на пляже рядом с известным курортным городом Пхукет.