Праздник на кладбище: сети повеселило видео Путина с пенсионерами и детьми

Сети взбудоражило видео с российским президентом Владимиром Путиным, который на кладбище разговаривал с людьми так, будто пришел на праздничный митинг.

Видео обнародовал Дмитрий Смирнов в Twitter.

18 января Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены горожане, погибших во время блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. Там он возложил цветы к мемориалу "Родина-Мать".

Правда, Путин вел себя с людьми, которые пришли почтить память погибших, словно горожане собрались на праздничный митинг. Он ходил среди людей (в большинстве своем это были пенсионеры и их маленькие внуки) и повторял: "С праздником вас! С праздником". Путин также ради красивой картинки поздравил с "праздником" и маленького мальчика на руках у мужчины.

«С праздником вас! С праздником! »: Путин и жители Питера на Пискаревском кладбище pic.twitter.com/fOGhz15VPc - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Напомним, что в РФ действительно памятная дата - 77-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Но это событие нельзя назвать праздничным, ведь по меньшей мере 420 тысяч мирных жителей города погибли. Более того, на Пискаревском кладбище похоронен Виктор - брат российского президента, который погиб в 1942 году ребенком. Пользователи сети удивляются, какой праздник в таком случае имел в виду Путин.

Как писал "Апостроф" ранее, новое правительство Российской Федерации будет делать все, чтобы выжимать из экономики деньги для того, что президент России Владимир Путин называет "новыми государственными проектами" . Именно по этому перспективы обновленного правительства можно считать печальными. Это еще больше погрузит страну в прошлое и сделает ее похожей на СССР.