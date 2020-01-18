RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 января

16:51
Катастрофа самолета МАУ в Иране: стало известно, куда делись "черные ящики"
16:43
В Украине раскрыли масштабную схему финансирования боевиков
16:08
Почему в Украине вернули призыв с 18 лет: названы главные причины
16:02
Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена
15:40
В Великобритании загадочно погибли сразу сотни птиц: опубликованы жуткие фото
14:59
Омбудсмены показали шокирующие фото из киевского СИЗО
14:59
Открылся "портал в ад": опубликованы фото и видео серьезного ЧП в Харькове
14:29
Готовьтесь к сюрпризам: народный синоптик дал прогноз на весну
14:25
По Одессе проехался необычный Дед Мороз: опубликованы фото
14:02
В Украину с концертным турне едут юмористы, поддержавшие захват Крыма
13:57
Где в Киеве окунуться на Крещение 2020: список мест
13:50
В сети показали парочку молодых грабителей, "работающих" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Праздник на кладбище: сети повеселило видео Путина с пенсионерами и детьми

суббота, 18 января 2020, 16:39
переглянути новину українською

Сети взбудоражило видео с российским президентом Владимиром Путиным, который на кладбище разговаривал с людьми так, будто пришел на праздничный митинг.

Видео обнародовал Дмитрий Смирнов в Twitter.

18 января Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены горожане, погибших во время блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. Там он возложил цветы к мемориалу "Родина-Мать".

Правда, Путин вел себя с людьми, которые пришли почтить память погибших, словно горожане собрались на праздничный митинг. Он ходил среди людей (в большинстве своем это были пенсионеры и их маленькие внуки) и повторял: "С праздником вас! С праздником". Путин также ради красивой картинки поздравил с "праздником" и маленького мальчика на руках у мужчины.

Напомним, что в РФ действительно памятная дата - 77-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Но это событие нельзя назвать праздничным, ведь по меньшей мере 420 тысяч мирных жителей города погибли. Более того, на Пискаревском кладбище похоронен Виктор - брат российского президента, который погиб в 1942 году ребенком. Пользователи сети удивляются, какой праздник в таком случае имел в виду Путин.

Как писал "Апостроф" ранее, новое правительство Российской Федерации будет делать все, чтобы выжимать из экономики деньги для того, что президент России Владимир Путин называет "новыми государственными проектами" . Именно по этому перспективы обновленного правительства можно считать печальными. Это еще больше погрузит страну в прошлое и сделает ее похожей на СССР.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: