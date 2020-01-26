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В России умер известный священник РПЦ, который призывал к оккупации Украины

воскресенье, 26 января 2020, 16:55
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Фото: facebook.com/prot.v.chaplin

В воскресенье, 26 января, в России скончался скандально известный протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прихожан.

Причина смерти 51-летнего священника пока что неизвестна.

Всеволод Чаплин с 2009 по 2015 год находился на должности спикера РПЦ, являлся настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот в столице России, Москве.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – рассказывает прихожанин Александр Петрунько.

В пресс-службе храма подтвердили смерть Чаплина.

Всеволод Чаплин известен своими скандальными высказываниями. В частности, он призывал к вмешательству России в украинскую политику, вплоть до открытой войны и оккупации. Также он в эфире радио "Эхо Москвы" призывал к репрессиям против оппозиции в России, оправдывал убийства "внутренних врагов" и называл гуманизм "сатанинским учением".

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году Всеволод Чаплин призывал оккупировать левобережную Украину в обмен на уступки США по Сирии и режиму Башара Асада.

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