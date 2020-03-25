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Люди "низшего сорта": как Кремль бросил жителей оккупированного Донбасса в разгар карантина

среда, 25 марта 2020, 17:50
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Россия во время карантинного режима из-за вспышки коронавируса бросила жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает ресурс "Информационное сопротивление".

"Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются для России обычным геополитическим инструментом в обеспечении имперских амбиций Кремля в отношении Украины, которых можно и нужно "использовать" и еще раз "использовать", а когда станут не нужными - банально бросить. Но Россия многих из таких вот "граждан" уже сейчас бросила и относится к ним даже не как к людям второго сорта, а как к расходному материалу, скорее даже, браку", - написал житель оккупированного РФ города Донецка под ником "Фашик Донецкий".

Он отметил, что Россия на время карантина закрыла авиасообщение с другими странами. Потому жители оккупированных территорий, которые полетели из РФ отдыхать за границу, остались там в "ловушке".

"Несмотря на наличие у этих товарищей "полупаспортов" РФ и аусвайсов ЛДНР, за границу они ездят по украинским заграничным паспортам, приобретая путевки в турфирмах на территории России и вылетают на отдых с российских аэропортов. Через Украину они боятся выезжать, потому что большинство из них или их родственников - это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. "спецслужб ЛДНР", т.е. коллаборанты Кремля, поскольку простые шахтеры думают сейчас, как концы с концами свести, чтобы с голоду не сдохнуть, а не ехать на курорты", - отметил блогер.

Именно поэтому всех таких туристов с украинскими паспортами российские авиакомпании отказались брать на борт, так как они получили указание эвакуировать только граждан России.

В консульствах РФ им сказали, что они находятся в стране по украинским, а не по российским паспортам.А у них указание эвакуировать в первую очередь только граждан России, к которым жители Донбасса не относятся.

"Правда, в российских консульствах им пообещали, что если МЧС РФ будет эвакуировать оставшихся граждан после окончательного закрытия воздушного пространства, то может быть и их также заберут. Однако, уверен блогер, данное обещание было дано больше для проформы, чтобы "отвязались". В украинские дипломатические представительства эти "граждане Украины" обращаться не стали, потому что через Украину им возвращаться нельзя, так как их могут надолго задержать в СБУ для "душещипательных бесед", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, как живет оккупированный Донецк в эпоху коронавируса читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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