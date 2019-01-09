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Журналисты раскрыли детали о погибшем в Сирии воине Путина и показали фото похорон

среда, 09 января 2019, 15:44
Фото: ВВС

Стало известно о гибели в Сирии 28-летнего российского младшего сержанта Андраника Арустамяна, который погиб во время взрыва на КПП одной из российских военных баз в Дейр-эз-Зоре.

Об этом сообщает ВВС.

Военный погиб в середине октября. Это была уже вторая командировка солдата в Сирию. Уже 3 ноября тело сержанта Арустамяна было доставлено из Сирии в Москву, а на следующий день - в Тоцкое. На похороны военнослужащего пришло все командование 21-й бригады, в военной столовой в городке устроили поминки. Похороны прошли с воинскими почестями и традиционным залпом в воздух.

Подписывая контракт перед второй командировкой в Сирию, Андраник Арустамян хотел заработать не только на новый дом, но и на лечение отца, который долго боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. После гибели сына его состояние резко ухудшилось, он перестал вставать с кровати, почти перестал есть и говорить. 12 декабря, когда в Медведке вспоминали Андраника на 40-й день после гибели, состояние здоровья его отца не позволило корреспондентам с ним поговорить. 16 декабря Николай Арустамян скончался.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об опасном плане Асада и Путина в Сирии.

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