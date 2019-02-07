В Сирии поймали боевика ИГИЛ из России: опубликованы фото

Бойцы "Сирийских демократически сил" (СДС) взяли в плен шестерых боевиков "Исламского государства", один из которых оказался россиянином.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на телеграм-канал Directorate4.

По имеющимся данным, инцидент произошел 2 февраля. Бойцы СДС задержали шесть боевиков ИГ, одним из которых оказался уроженец Тюмени Дмитрий Семенов. При этом остальные боевики оказались гражданами Германии, Турции, Швеции, и Марокко.

Также выяснилось, что с 2016 года Семенов разыскивается Интерполом по запросу правоохранительных органов России. На территории РФ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация о задержании якобы гражданина Украины среди боевиков ИГИЛ.