Смертная казнь для пятерых: стало известно о жестком решении в деле об убийстве Хашогги

Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

Еще трое виновных в смерти Хашогги проведут в тюрьме в совокупности 24 года.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По базовой версии следствия, он был задушен агентами спецслужб. Перед этим его пытали, а после убийства - расчленили. Тело Хашогги до сих пор не найдено. Вероятно, его сожгли на территории консульства Саудовской Аравии в Турции в сверхмощных печах.

Как ранее сообщал "Апостроф", ЦРУ выяснили, что убийство журналиста Washington Post Джамаль Хашогги заказал принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.