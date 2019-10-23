Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Самые популярные онлайн-магазины косметики и парфюмерии используют сеть интернет, чтобы скрыть владельцев, избежать налогов и обязательств перед покупателями. Перечисляя деньги, покупатель, на самом деле, ничего не приобретает, а "доверяет" передачу средств неизвестно кому. И если приобретенная в интернете косметика навредила вашему здоровью, вы никому не сможете предъявить претензии - ни интернет-магазину (по документам он не участвует в процессе купли-продажи), ни производителю (вы не сможете подтвердить подлинность товара), ни физическому лицу-предпринимателю, указанному в чеке (он считается лишь посредником). Журналисты "Апострофа" и юристы компании VIP-Consulting исследовали работу трех крупнейших интернет-магазинов по продаже парфюмерии и косметики. Их хитроумные схемы поражают. Результаты расследования будут интересны не только пользователям интернет-магазинов, но и соответствующим контролирующим и налоговым органам.

Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из крупнейших в Украине. Согласно данным Укрстата, на парфюмерию и косметику приходится 3,6% общего внутреннего товарооборота страны. По объему этот рынок занимает четвертое место среди непродовольственных товаров, уступая только авторынку, фармацевтическому и топливному рынкам, составляя 23,7 млрд грн (по итогам 2018 года). Журналисты нашей редакции нашли в сети 134 интернет-площадки, которые предлагают к продаже парфюмерию и косметику. Но государство не получает существенных поступлений в бюджет, поскольку, похоже, интернет-продавцами этой продукции используются различные схемы уклонения от налогов и таможенных платежей.

При этом самая большая проблема в том, что интернет-схемы предусматривают максимальное сокрытие данных о реальном продавце. Для конечного потребителя это означает, что в случае приобретения некачественного или даже опасного товара - ему просто не к кому будет апеллировать. Различные ФЛП и ООО, указанные в документах при приобретении духов или косметики - не более чем "прокладки", которые не несут никакой юридической ответственности.

А печальных примеров в сети немало. Несколько лет назад громкую огласку получил случай, когда ведущей телеканала 2+2 Ирине Матвиенко, в буквальном смысле, сломали карьеру - из-за некачественных косметических средств ей пришлось больше года лечить заболевания кожи лица. Или, например, история с львовянкой Иванной Стецькив, которая приобрела опасную для жизни краску для бровей в проверенном якобы проверенном магазине.

"Несвятая сетевая троица"

Для исследования мы выбрали два отечественных интернет-магазина, которые являются самыми популярными в поисковых системах по запросу "купить косметику или парфюмерию" и являются отраслевыми лидерами в рейтинге "E-commerce - ритейлер года в сегменте товаров для здоровья, красоты и ухода" по версии "Ассоциации ритейлеров Украины". Это, соответственно, makeup.com.ua и parfums.ua.

Кроме того, было решено исследовать магазин notino.ua, который позиционирует себя, как украинский филиал чешской компании и "самый большой beauty интернет-магазин в Европе". Данный магазин также является одним из лидеров тематических поисковых запросов.

Проанализировав результаты, управляющий партнер юридической компании VIP Consulting Богдан Яблонский сообщил, что работа ни одного из трех упомянутых сайтов в полной мере не соответствует законодательству Украины, в частности в сфере защиты прав потребителей и организации электронной коммерции. "Если все продажи оформляются так, как это было в наших случаях, то можно смело делать вывод: их деятельность организована таким образом, чтобы либо вообще не платить налоги в украинский бюджет, либо платить минимальные суммы", - отметил юрист.

Забегая наперед, сообщаем, что это только первая часть редакционного расследования, мы планируем опубликовать отчет о работе крупнейших офлайн-сетей парфюмерии и косметики, которые также работают в сегменте электронной коммерции, и расскажем читателям, как контролирующие органы отреагировали на редакционные запросы и на схемы, обнаруженные во время подготовки данной статьи.

Сначала мы проанализировали наличие требуемой законом информации в каждом из трех указанных онлайн-магазинов. Это, в частности, полная информация о продавце, с указанием его адреса и реквизитов, а также данные о товаре и условиях его приобретения.

Затем мы проверили соответствие процедуры продажи и предоставленных магазином документов законодательству Украины. Закупки проводились несколькими различными способами: товар оплачивался наличными с доставкой курьером; карточкой с доставкой курьером; оплата и доставка осуществлялась через почтового оператора; оплата осуществлялась в безналичной форме (через банк).

Ниже, собственно, приводим данные анализа сайтов и упомянутых контрольных закупок.

Makeup = Wakeup = ФОТ = полный ФЕЙКап

В результате попыток приобрести товар в makeup.com.ua мы пришли к одному прозрачному, как хрусталь, выводу: покупая продукцию на этом сайте, мы, на самом деле... ничего не покупаем! Нет, какая-то передача денег в обмен на товар происходит. Но, с юридической точки зрения, отмечает Яблонский, этот процесс никак нельзя назвать актом купли-продажи. И об этом однозначно говорят полученные от "продавца" документы.

Итак, для начала было проанализировано наличие на сайте makeup.com.ua данных относительно продавца продукции, как того требует закон Украины "Об электронной коммерции".

Напомним, данный закон предусматривает, что продавец в электронной коммерции обязан обеспечить доступ покупателя к информации о полном наименовании юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя; данные о местонахождении юридического лица или место регистрации и место фактического проживания физического лица-предпринимателя; идентификационный код для юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физического лица-предпринимателя.

Все эти данные важны для того, чтобы, например, в случае необходимости, покупатель мог предъявить претензии. Да и вообще имел возможность общаться с продавцом, как с субъектом правовых отношений.

На момент, когда проводилось исследование и "контрольные" закупки, из всего вышеупомянутого на сайте makeup.com.ua можно было найти только номер телефона и адрес электронной почты. Позже, возможно, благодаря процессу нашего мини-расследования, в разделе "контакты" сайта уже появились сведения, из которых можно было бы предположить, что формальным юридическим лицом, которое осуществляет продажи, является некое ООО "Мейкап". Известно, что эта компания основана двумя другими: одной украинской и одной кипрской. Кипрскому учредителю принадлежит 99% уставного капитала.

На первый взгляд, с этим все в порядке - продавец якобы понятен, и именно его наименование - ООО "Мейкап" - мы должны были бы увидеть в документах, которые получим после приобретения продукции. Но действительность оказалась намного интереснее.

Первый и второй способы контрольных закупок - оплата наличными и, соответственно, карточкой, - познакомили нас с непревзойденными в своей утонченности "документами", согласно которым мы имеем дело вовсе не с ООО "Мейкап", а с неким ФЛП Давыденко А.М. (стоп, а как же обязанность указывать реального продавца?!).

При этом в выданной бумажке с надписью "товарный чек", указано, что упомянутый ФЛП является не продавцом, а "поставщиком" товара. В то же время, действует он по "договору поручения", в результате которого полученные от нас деньги должен передать... совершенно неизвестно кому. Ведь их получатель в бумажке не указан. Таким образом, идентифицировать по чеку реального продавца невозможно. При этом указанное на сайте ООО "Мейкап" с формальной точки зрения никакого отношения к операции купли-продажи не имеет, а сама ситуация с позиции права является абсурдной, потому что человек не может быть одновременно продавцом товара и поверенным продавца этого же товара. Вы хотите оспорить качество товара? Подтвердить подлинность? Обращайтесь... в воздух.

А представьте себе, что у вас в результате использования купленных духов возникла аллергия, и на лечение нужны немалые средства. Так вот, с продавца их вы точно не получите, потому что формально товар вы не покупали.

Вы не сможете предъявить претензии и производителю, ведь никак не докажете, что покупали его оригинальный товар. ООО "Мейкап" может не отвечать по претензиям, ведь она даже не указано в чеке, а ФЛП является лишь посредником, который кому-то передает деньги и формально не имеет никакого отношения к содержанию переданного вам пакета.

Третий способ (покупка через почтового оператора) отличается от первых двух тем, что получателем средств оказался не ФЛП, а некое ООО "Вейкап Трейдинг" (стоп, "Вейк-", не "Мейк-"?!), основанное опять же кипрским офшором.

Но и оно в полученной квитанции указано не продавцом, а лишь получателем средств по поручению, а значит тоже обычной прокладкой, без всякой юридической ответственности.

И, наконец, четвертый способ - оплата с банковского счета (отметим, что покупала товар вполне реальная компания, которая потом запросила у продавца все бухгалтерские документы). Никогда не догадаетесь, кто оказался продавцом. А оказался им все тот же многострадальный ФЛП Давыденко, что и в первом и втором случаях.

После анализа всей открытой информации о нем выяснилось, что этот ФЛП реально существует и зарегистрирован плательщиком единого налога 3-й группы. И здесь интересная деталь: третья группа означает, что из всех своих доходов он должен платить 5% налога, при условии, что его общий доход в год не должен превышать 5 млн гривен. Иначе ему придется платить 18% налога на прибыль и еще немало всяких других отчислений в бюджет.

Теперь догадались, зачем в чеке указывается "договор поручения" на этого ФЛП? - Правильно. Чтобы нигде в документах не было отражено, что на него могут заводиться суммы, намного больше этих 5 млн.

"Дело в том, что Налоговый кодекс позволяет считать чужими деньги, которые предприниматель получает по договору поручения для передачи кому-то другому. Такие деньги не считаются его доходом и никак не облагаются. Поэтому в данном случае это может свидетельствовать о некой схеме обхода налоговой системы, которая происходит совершенно открыто - на глазах у общественности, фискальных и правоохранительных органов", - комментирует ситуацию Богдан Яблонский

Какие возможности это открывает для реального владельца makeup.com.ua, который стоит за этими всеми сделками? Да широчайшие: не платя налоги, он может спокойно демпинговать, ставя цены намного ниже "белых" продавцов косметики. При этом он полностью защищен от любых претензий, ведь нигде в документах не светится. Доверять ли такому "продавцу " собственное лицо - решайте сами.

Почему от parfums.ua пахнет нарушением законодательства?

Если интернет-магазин makeup.com.ua еще хоть делает видимость соблюдения законодательства, то в parfums.ua все гораздо хуже.

Начнем с того, что на сайте магазина вы не найдете никакой информации о том, у кого же вы покупаете товар. Реклама, как можно приобрести духи, варианты доставки, бонусы и скидки - этого добра полно. Но какому лицу конкретно вы должны заплатить деньги, или кому затем адресовать претензии - эта информация отсутствует.

Сразу возникает вопрос о том, как вообще этот магазин может работать, фактически игнорируя требования закона "Об электронной коммерции"? Дальнейшие контрольные закупки эти сомнения только подтвердили.

Как и в случае с makeup.com.ua, были сделаны попытки приобрести товары четырьмя различными способами. Стоит сразу отметить, что четвертый способ - безналичный - полностью провалился. Менеджеры parfums.ua сначала тянули с ответом, а потом сказали, что такой способ приобретения их товара просто невозможен. Такой ответ, впрочем, становится понятен после анализа "документов", которые магазин предоставил для подтверждения трех других способов.

В первом случае, после оплаты наличными, мы получили бумажку, который даже отдаленно не напоминает какой-то финансовый документ. Смотрите сами: в нем даже не указано название товара, не говоря уже о наименовании продавца.

Во время оплаты карточкой видим уже что-то более похожее на чек. Но опять же без всякого указания наименования фактического продавца.

В случае покупки через почтового оператора получатель средств все же проявился. Но им оказалось... обычное физическое лицо, даже не ФЛП - некий Владимир Ветошкин.

Все это говорит о том, что магазину parfums.ua очень не хочется светить реального получателя средств. Почему? Да все потому же - чтобы иметь возможность уклониться от уплаты в полном объеме налогов и ответственности перед покупателями при возникновении каких-либо спорных обстоятельств.

Notino.ua - магазин-невидимка

В отличие от двух упомянутых выше интернет-магазинов ситуация с notino.ua выглядит запутанной. Как насчет правомерности его работы в Украине в качестве магазина, так и насчет вопросов уплаты налогов в украинский бюджет его материнской (или условно материнской) компанией.

Вообще Notino - это известная онлайн-площадка по продаже косметики и парфюмерии, позиционирующая себя как "самый большой beauty интернет-магазин в Европе". Базовая структура магазина находится в Чехии, в эту же страну направляются и платежи за товар. Поэтому до конца не понятно, чем именно считать площадку notino.ua. Отдельным магазином, действующим в Украине? Представительством чешской фирмы?

Поскольку непосредственно на сайте notino.ua есть функционал для выбора и оплаты товара, сайт находится в украинской доменной зоне, и рассчитан на украинцев, то, по идее, это украинский магазин. Поэтому он должен соблюдать украинские законы. В частности, согласно закону Украины "Об электронной коммерции", он должен содержать полные сведения о продавце предложенного товара и ряд других данных.

Однако в разделе "О нас" на сайте notino.ua эта информация отсутствует. Впрочем, ее можно найти в другом месте сайта, например в разделе "торговые условия", где указано, что оператором сайта notino.ua и продавцом является ООО "Notino", зарегистрированное в Чехии.

"Итак, имеем ситуацию, когда зарубежная фирма фактически ведет коммерческую деятельность на территории Украины, продает украинцам свои товары, рекламируется среди украинцев, но не имеет на территории нашей страны официального представительства и деньги выводит в другую страну. И налогов от нее мы не видим. Насколько законна такая деятельность с точки зрения украинского законодательства? Адресуем этот вопрос нашим правоохранительным и фискальным органам", - прокомментировал ситуацию Богдан Яблонский.

Еще один существенный вопрос - это трансфер средств за товар, купленный на notino.ua, а вернее - начисления на них налога. В ходе контрольных закупок было выявлено, что непосредственным получателем средств (то есть получается, с формальной точки зрения - продавцом?) от украинских покупателей есть некое украино-канадское СП "Росан", зарегистрированное в Украине. Хотя реально "Росан", конечно же, ничего не продает, а только занимается организацией доставки товаров для клиентов notino.ua, а затем перечисляет средства чешском продавцу - ООО "Notino".

В то же время, согласно нормам украинского законодательства, из этих средств должен быть удержан так называемый "налог на репатриацию", что регламентируется п. 141.4. Налогового кодекса Украины. Его суть заключается в том, что при перечислении средств в пользу нерезидента (в нашем случае чешское ООО "Notino") компания-резидент в Украине (в нашем случае СП "Росан") должна уплатить в бюджет Украины определенные средства. Размер налога может достигать 15 процентов.

"Получает ли бюджет Украины налоги от поступлений, направляемых в адрес ООО "Notino" через службу СП "Росан", и в каком размере? И если не получает, то почему?", - задается вопросом Богдан Яблонский.

Вопрос к государству без ответов

Наша статья касается только трех магазинов косметических средств и парфюмерии. Но сколько еще подобных площадок, которые выводят деньги на различных ФЛП, действует в Украине? И когда, наконец, в этой сфере будет наведен порядок? Эти вопросы надо задавать сразу нескольким государственным органам.

В частности, схемы уклонения от налогов, которые могут прослеживаться в деятельности всех проанализированных магазинов, явно должны были бы заинтересовать вновь созданную Государственную налоговую службу. Учитывая объемы рынка, речь может идти о миллиардах дополнительных налоговых поступлений.

Несоответствие требованиям законодательства в сфере защиты потребителей - прямая парафия Госпродпотребслужбы. Именно она должна предотвращать случаи распространения некачественной и контрафактной косметики, которые все чаще случаются, в том числе и из-за активизации интернет-продаж.

Отдельный вопрос к Антимонопольному комитету. Ведь уклонение от уплаты налогов некоторыми субъектами предпринимательской деятельности ставит их в откровенно выигрышное положение по сравнению с продавцами, которые придерживаются законодательства и платят все необходимые налоги в полном объеме.

К сожалению, пока все эти вопросы остаются без ответов. Нет, государство определенным образом реагирует на ситуацию, но исключительно формально и без каких-либо явных негативных последствий для нарушителей законодательства.

Например, на жалобу по истории с ФЛП Давыденко, который вполне может быть звеном для вывода средств при покупках в магазине makeup.com.ua, Госпродпотребслужба ответила, что предпринимателю "было сделано обязательное к исполнению предписание", и что к нему будут применены некие "административные меры". Судя по тому, что сам магазин спокойно работает по старым схемам, то для него эти санкции, как мертвому припарка.

Ответ на аналогичную жалобу в отношении ООО "Вейкап Трейдинг" выглядит еще эпичнее: Госпродпотребслужба, оказывается, самостоятельно не в состоянии определить территориальность ведения хозяйственной деятельности указанного предприятия-прокладки и считает, что его должен искать... сам жалобщик.

На данный момент редакция издания "Апостроф" подготовила ряд собственных запросов в соответствующие органы государственной власти, касающихся выявленных фактов, которые могут свидетельствовать о несоответствии деятельности проанализированных магазинов действующему законодательству Украины. После получения обратной связи от госорганов, мы обязательно опубликуем ответы на эти запросы на страницах нашего издания.

Экспертное мнение



Управляющий партнер юридической компании VIP Consulting Богдан Яблонский:

Представьте себе двух продавцов на рынке. Один из них покупает товар за деньги, арендует место, берет на работу продавца, платит налоги с дохода. Второй приносит лавку, ставит ее на тротуаре возле рынка и продает товар, украденный из какого официального состава. Но вдвое дешевле.

Понятно, что покупателям выгоднее покупать у второго. Они, возможно, даже будут защищать такого продавца от государства, которое, "уничтожает законами мелкий бизнес". Но в таком случае надо честно сказать, что воровать - это правильно, а со всеми остальными правилами вообще не стоит заморачиваться.

А теперь давайте перенесем эту картину на всю страну и все бизнесы. И поймем, в какой ситуации оказывается государство и легальные компании.

Немного выровнять ситуацию должны принятые 20 сентября законы о кассовых аппаратах. С января 2021 все, кроме тех, кто торгует на рынке и предоставляет бытовые услуги населению (ремонтирует обувь, подстригает брови в парикмахерской и т.д.), должны будут выдавать покупателям фискальные чеки. С другой стороны, государство стимулирует и самих покупателей следить за тем, чтобы им вместо чека не выдавали бумажку, которая имеет юридическую силу "валентинки". Они смогут возвращать деньги за купленное без предоставления фискального чека.

Еще одно новшество: с 1 октября 2020 торговля через интернет-магазины будет требовать кассового аппарата или специального программного комплекса. Даже тогда, когда вы просто сделали заказ через сайт/фб или иной ресурс.

Свое должна сделать и обязанность продавца вести учет закупленным товарам, которые он затем продает. Это сделает более сложным торговлю контрабандным и другим товаром с "греховным" происхождением. Кстати, абсолютной неправдой является то, что теперь все ФЛП должны будут вести такой учет. Эта норма будет распространяться только на так называемых "схемщиков", которые продают товары, которые появились без документов.

Между тем, уже сейчас существует достаточно инструментов, с помощью которых государство может влиять на этот рынок, не ожидая лишний год. Так, Антимонопольный комитет имеет возможность расследовать дела за получение неправомерных преимуществ в конкуренции. Скажем, один бизнес нарушает права потребителей на информацию о товаре и тем самым получает преимущества перед бизнесом, который должен на это тратиться, например, на печать тех же стикеров для упаковки.

Или налоговая служба, которая уже давно имеет возможность проверить, платят ли иностранные продавцы налог с дохода, полученного от продажи своих товаров через интернет-магазины в Украине. Для этого, например, существуют межгосударственные запросы информации у компетентных органов за границей. И этими инструментами, на самом деле, они нередко пользуются. Вот только интернет-торговля почему-то не очень попадала в сферу их внимания. Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится.

Что делать людям?

На профильных форумах немало рассказов с жалобами на некачественную косметику, как и рассказов о подделках и безответственность продавцов. Львиная их часть касается как раз интернет-магазинов.

Беда в том, что чаще всего люди только советуют не пользоваться услугами конкретного продавца или сайта, не прибегая к каким-то более действенным средствам, как, например, обращение в контролирующие органы.

И зря. Ведь только подобные обращения могут воздействовать на чиновников, чтобы те, наконец, обратили внимание на продавцов, чей товар фактически угрожает здоровью и жизни граждан.