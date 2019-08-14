Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

Крупнейший импортер российского дизельного топлива в Украину приостановил поставки из-за введения с 1 августа специальных пошлин на энергоносители из РФ. "Апостроф" выяснил, как это скажется на ценах на автозаправочных станциях, и ждать ли коллапса на отечественном рынке нефтепродуктов.

В Украине с 1 августа введены специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа (СУГ), которые поставляется трубопроводным транспортом. Пошлина на ДТ составляет 3,75% от таможенной стоимости товара, а с 1 октября она увеличится до 4%. На СУГ пошлина установлена на уровне 1,75% от таможенной стоимости товара, и с 1 октября она взрастет до 3%.

Такой шаг был сделан в ответ на введение ограничений на поставки энергоносителей из РФ в Украину с 1 июня сего года. Россия не запретила экспорт этих товаров, но он может осуществляться только по специальным разрешениям.

Рекордный импорт

Украина практически не закупает в РФ бензин, а вот доля российского автогаза (примерно 35%) и дизтоплива (более 40%) для нашего рынка значительна, а потому любое серьезное сокращение импорта с этого направления может привести к образованию дефицита на отечественном рынке.

И первый "звонок" уже, кстати, прозвенел: после введения пошлин крупнейший импортер дизеля в Украину - Wexler Group - заявил о приостановке поставок.

Впрочем, говорить о том, что Wexler ушел с украинского рынка, неверно: компания готова поставлять топливо в Украину, но трейдеры не хотят его покупать по увеличившейся (на размер спецпошлины) цене, заявил в комментарии "Апострофу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, "магистраль" временно прекратила работу, потому что трейдеры отказались покупать топливо с наценкой. "На рынке масса нефтепродуктов, завезенных раньше, к тому же – масса предложений беспошлинных, то есть на рынке были более интересные предложения", - подчеркнул Куюн. Он уточнил, что в июле в преддверии введения пошлин, в Украину было завезено очень много нефтепродуктов, в том числе из России.

Как рассказал изданию аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, действительно, можно говорить о рекордных поставках топлива в Украину в прошлом месяце. Так, по его данным, было импортировано 658,5 тысяч тонн ДТ, что почти на 20% больше, чем в июле 2018 года, и на 45% больше, чем в июне 2019 года, и это - рекорд за всю историю Украины. Что касается автогаза, с которым таких проблем, как с дизелем, пока не наблюдается, то его в июле завезли около 160 тысяч тонн, при том, что стандартно это - 120 тысяч тонн в месяц.



"Мы сейчас залиты по уши. Можем даже удовлетворить потребление Молдовы", - говорит Сиренко.

Комфортные цены

Избыток нефтепродуктов сказывается и на цене. Автогаз дешевеет уже который день, и сейчас его стоимость в рознице приближается к 11,5 гривны/литр. Не отстают бензин и даже дизельное топливо, которое продается в среднем по 28 гривен/литр. По словам Александра Сиренко, еще совсем недавно бензин стоил 35 гривен/литр, а сейчас его розничная цена ниже 30 гривен, при том, что (АЗС) могли бы с прибылью его продавать и по 27 гривен. Но, операторы не спешат снижать цены вследствие падения мировых цен на нефть, потому что "никто этим вопросом не занимается" (речь о антимонопольных органах), а потребитель уже к таким ценам привык.



По словам Сергея Куюна, внешние цены на нефтепродукты действительно значительно снижаются - с начала августа они упали почти на 10%.



"Внешние цены на нефтепродукты действительно значительно снижаются - с начала августа они упали почти на 10%" Фото: pixabay.com

Как известно, стоимость топлива на отечественном рынке определяется рядом факторов. Это, в первую очередь, мировые котировки нефти и валютный курс. Что касается цен на нефть, то они в последнее время падают, а курс гривны к доллару заметно укрепился. Собственно, поэтому цены на АЗС снижаются, хоть и не так, как хотелось бы.

Но есть и третий, также немаловажный фактор - наличие (или отсутствие) самого ресурса на рынке. И здесь через определенное время могут произойти некоторые изменения.

Речь, конечно же, о сокращении импорта дизельного топлива. На днях представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус спрогнозировал, что поставки российского дизеля по трубопроводу в августе обвалятся с около 200 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, то есть вдвое.

Не допустить коллапс

Но можно ли говорить о том, что в ближайшее время Украина столкнется с дефицитом топлива?

"В ближайшие три недели такие риски отсутствуют, поэтому ни о каком коллапсе речь не идет. Но в перспективе, конечно, же коллапс может произойти, потому что запасы съедаются", - отметил Александр Сиренко.

Сергей Куюн согласен с такой оценкой. По его словам, в августе не ожидается никаких катаклизмов, однако может возникнуть напряженность в сентябре: "Это – пиковый месяц в году по потреблению, кроме того, запасы к этому времени уже будут "подъедены".

И что тогда? Украинцы уже через месяц, а то и раньше, останутся без топлива, по крайней мере, дизельного? Этого можно избежать, ведь существуют альтернативные источники поставок. Прежде всего, по морю.

Но здесь появляется вопросы цены. "Из-за логистики она может быть выше в среднем на 100 долларов/тонна", - говорит Александр Сиренко. По его словам, в рознице рост цен в связи с этим будет около 2 гривен/литр. "Учитывая, что у нас сейчас разница между мелким оптом и розницей – в среднем 8 гривен, то, думаю, эти 2 гривны "съедятся" и останутся незамеченными", - добавил эксперт.

Однако есть проблема иного рода - справятся ли украинские порты с увеличением объема морских поставок?

"По нашим расчетам, через порты нужно будет привезти рекордный объем топлива – от 150 до 200 тысяч тонн. Мы уточняем прогноз, но в любом случае, это – очень много. Для сравнения – рекордный объем поставки морем был в 2015 году, и составил он 122 тысячи тонн в месяц", - рассказал Сергей Куюн.

"Через порты нужно будет привезти рекордный объем топлива – от 150 до 200 тысяч тонн" Фото: pixabay.com

При этом, по его словам, увеличиваются поставки дизельного топлива по железной дороге, на которые не распространяются спецпошлины: "То, что шло по "трубе" до Новоград-Волынского в Житомирской области, теперь идет до Гомеля в Беларуси, там переваливается в вагоны-цистерны и заходит в Украину беспошлинно. То есть здесь тоже большой потенциал по наращиванию поставок".

Без России

Как отметил Александр Сиренко, нынешняя ситуация без преувеличения возбудила мировой трейдерский рынок нефтепродуктов, и к нам "стучатся" самые разные компании. Так, по его словам, со всех четырех НПЗ Греции в Украину поставляется дизельное топливо и авиакеросин. Что касается сжиженного газа, то по нему увеличиваются поставки из Казахстана.

При этом в самой Украине из номинально шести нефтеперерабатывающих заводов работает только один - Кременчугский НПЗ, находящийся под контролем группы "Приват" Игоря Коломойского (есть еще принадлежащий госкомпании "Укргаздобыча" Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, на котором производится бензин А-95). Отечественные заводы просто не выдержали конкуренцию, в том числе с российскими НПЗ. Не в последнюю очередь, усилиями РФ, которая создала льготные условия для собственных предприятий, отметил Александр Сиренко.

Эксперт считает, что Кременчугский НПЗ вполне в состоянии увеличить производство дизельного топлива, правда, на это потребуется примерно полгода.

Кстати, как недавно сообщил нынешний министр инфраструктуры Владимир Омелян, его ведомство предложило бизнесу представить предложения по возобновлению работы украинских НПЗ. Впрочем, выйдет ли что-то из этой затеи, пока сказать трудно.

В целом же, несмотря на то, что сложившаяся на рынке ситуация пока довольно неопределенная, можно констатировать, что альтернатива российским поставкам энергоносителей в Украину есть, и такая, во многом вынужденная диверсификация, в конечном счете - и уже не в первый раз - снижает зависимость нашей страны от России.