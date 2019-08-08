Гривна на качелях: чего ждать от курса нацвалюты в ближайшие дни

С начала июня курс гривны, достигший пика 5 числа (курс НБУ - 27,20 за доллар), начал неожиданно, но стремительно расти, научив украинцев с оптимизмом открывать новости о валютных колебаниях. Более того, гривна даже смогла возглавить мировой валютный рейтинг, как самая укрепившаяся валюта года. Впрочем, начало августа показало, что набранный гривной вес может очень легко растеряться.

Что происходило с гривной с 1 июня до 1 августа

Гривна начала лето с курса 26,87 за доллар и уже через 5 дней показала максимальное падение, снизившись до 27,2 за доллар. Однако дальнейшая ситуация показала, что у нацинальной валюты имеется не только гордость и характер, но и запас прочности, позволивший не только остановить падение, но и обратить его. Уже 1 июля курс гривны окреп до уровня 26,18 и пока все ждали нового пике, гривна продолжила рост. Тем временем 1 августа курс уже был 25,02 и в гривну поверили даже самые последние пессимисты. Впрочем, возможно, зря.

К 6 августа курс гривны сделал фортель и рухнул на 71 копейку. Правда, в последующие дни курс опять пошел на укрепление и на 8 августа НБУ установил курс 25,42 за доллар.

Почему гривна выросла

"Апостроф" ранее уже объяснял, что главной причиной роста стали облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые активно скупают как внутренние игроки, так и нерезиденты. Привлекательность этих бумаг состоит в том, что они позволяют неплохо заработать - их доходность в гривне еще недавно была почти 20%. В последнее время, после снижения учетной ставки НБУ, - 16-17%. Валютные ОВГЗ также довольно прибыльны - их доходность остается на уровне 6-7% годовых. Вырученные от продажи облигаций средства поступают в госбюджет, покрывая таким образом его дефицит.

Какие прогнозы для гривны

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

С одной стороны, в мире очень много денег. И они ищут доходность. Пару лет назад подобная ситуация была в Египте и в страну зашло 18 млрд долларов. С другой стороны, вопрос в том, сколько таких денег может принять Украина

… Учитывая установленный потолок по привлечению долга на 2019 год, а также потребности в рефинансировании, правительство может до конца года максимально привлечь по гривневым ОВГЗ до 3 млрд долларов. Вряд ли, конечно, все эти бумаги купят нерезиденты, но именно эта цифра является потолком. То есть, учитывая и локальные банки, вполне реально проглотить внешних денег 1-2 млрд долларов до конца года. А такая сумма может подвинуть курс еще сильнее.

По крайней мере на текущей неделе мы увидели, что 500 млн долларов от иностранцев заставили прошагать курс гривны на 50 копеек.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари"

Доллар на межбанке непрерывно рос с прошлой среды, однако во вторник взял паузу и снизился. Тем не менее, потенциал его роста еще не исчерпан, так как на рынке пока не видно краткосрочных локальных факторов для укрепления гривни.

На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26 гривен, а наличный доллар в банках — по 26−26,3 гривни.



Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики компании Forex Club

Украинская гривня продолжает укрепляться, и с утра в среду торгуется на отметке ниже 25,5 грн за доллар на фоне сообщений о том, что международные резервы Украины в июле выросли до шестилетнего максимума. Они увеличились на 5,8% и достигли 21,8 млрд долларов. Этого объема достаточно для того, чтобы безболезненно пройти период ближайших пиковых выплат по внешним обязательствам.

Кроме того, вчерашний аукцион Минфина показал высокий спрос инвесторов на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что поддерживает гривну. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит укрепляться и достигнет отметки 25,4 грн за доллар.

Игорь Гарбарук, международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины".

Укрепление гривны именно в этот период было абсолютно предсказуемым. Единственное, практически никто из экспертов не предполагал такого существенного укрепления и того, что будет "пробито дно" в 25 гривен. Укрепление гривны ни в коем случае не связано с реальной ситуацией в экономике страны, процессы в которой скорее имеют негативную тенденцию особенно в ее промышленном секторе, который демонстрирует сокращение. Например, июнь к маю 2019 года – сокращение составило 3.7%, а июнь 2019 к июню 2018 – 2.3%.