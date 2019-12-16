Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что контракт с Россией о транзите газа в Европу будет подписан до конца текущего года. Источники "Апострофа" подтвердили, что процесс действительно находится на завершающей стадии. Кроме того, ожидается возобновление поставок российского газа в нашу страну, прерванное в конце 2015 года. Подробнее - в материале издания.

Украина и Россия вплотную приблизились к подписанию соглашения о транзите газа. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе ток-шоу "Право на владу" на телеканале олигарха Игоря Коломойского.

"Очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и вчетвером (с президентами России, Франции и канцлером Германии), и тет-а-тет с президентом РФ. Я вижу что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор", - сказал президент.

При этом он не назвал условия будущего контракта. В частности, на какой срок будет подписан договор, и какие объемы Россия собирается прокачивать через украинскую территорию.

Как известно, в 2018 году транзит российского газа в Европу (включая Молдову) через Украину составил 86,8 миллиарда кубометров. А в уходящем году по состоянию на 1 декабря объем транзита уже достиг 81,5 миллиарда.

Очевидно, что в связи с ожидаемым запуском обходных газопроводов объем газа, транспортируемого по украинской газотранспортной системе (ГТС), будет сокращаться. Ранее в России заявляли, что готовы сохранить транзит газа через Украину на уровне 10-15 миллиардов кубов в год, что нерентабельно для отечественной ГТС. Оптимальным объемом прокачки для нашей трубы (в условиях неизбежного сокращения) является 60 миллиардов кубометров, критическим – 30 миллиардов.

Владимир Зеленский напомнил, что Россия предлагала подписать транзитный контракт всего на 1 год, поскольку "Газпром" не успевает запустить газопровод "Северный поток-2" в срок, ранее установленный на начало 2020 года. Но это совершенно не отвечает национальным интересам Украины, которая в ответ предложила 10-летний контракт. Поэтому стороны ищут компромисс.

Транзит на "ущербе"

Газовая тема изначально не планировалась для обсуждения на саммите "нормандской четверки", состоявшемся в Париже 9 декабря. Но на внесении этого вопроса в повестку встречи настояла Москва. После завершения газовых переговоров исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уклончиво охарактеризовал их результат так: "Мы договорились продолжать договариваться". Такая обтекаемая формулировка стала причиной казуса, состоящего в том, что украинские СМИ сообщили, что стороны ни о чем пока не договорились, а российские – что договоренность есть.

Женщина держит плакат во время митинга возле офиса Президента УкраиныФото: Getty images

Тем не менее, один из телеграмм-каналов, публикующих информацию об Украине, сообщил, что Владимир Зеленский принципиально договорился с Владимиром Путиным по газовым вопросам. Однако объявлять это в Париже не стали по просьбе украинской стороны, чтобы не привязывать газовый вопрос к политической части встречи. Кроме того, остаются несогласованными некоторые детали будущих договоренностей, которые, как ожидается, будут известны до конца текущего года.

Сразу несколько источников "Апострофа", знакомых с ходом переговоров, подтвердили наличие принципиальной договоренности двух стран по транзитному контракту. Вместе с тем, по словам одного из собеседников издания, вопрос о том, на какой срок будет подписан контракт, остается на сегодня открытым: "Россияне предлагают 3 года, мы – 10 лет. Возможно, сойдутся на 5-ти".

Еще один источник сообщил, что есть четкая договоренность по объемам транзита. В первый год он составит не менее 60 миллиардов кубометров, во второй – 40 миллиардов, в третий и последующие – 30 миллиардов.

"При такой схеме россияне могут согласиться и на 10-летний контракт", - добавил собеседник "Апострофа".

Источник "Апострофа" также сообщил, что от переговоров фактически отстранен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Отметим, что 13 декабря в Вене состоялся очередной раунд газовых переговоров между Украиной и РФ, на которых, как рассказал собеседник "Апострофа", Коболев не присутствовал. На сегодня главным переговорщиком по газу, если не считать президента, стал Юрий Витренко – именно он был в составе украинской делегации на встрече в Париже. По словам источника, Витренко нравится президенту и Игорю Коломойскому, который продолжает влиять на принятие решений в высших эшелонах украинской власти.

А у нас российский газ

По итогам встречи в Париже есть договоренность о возобновлении поставок российского газа в Украину, которые прекратились в ноябре 2015 года. Тогда правительство Арсения Яценюка приняло решение оказаться от импорта топлива страны-агрессора. При этом, помимо политического мотива у этого решения был и экономико-правовой аспект – в конце 2013 года Россия предоставила Украине значительную скидку по цене на газ – очевидно, в качестве платы за лояльность тогдашнего президента Виктора Януковича, публично отказавшегося от евроинтеграции в пользу сближения с РФ (напомним, отказ Януковича подписывать на саммите в Вильнюсе соглашение об ассоциации с ЕС стал отправной точкой "Евромайдана"), которую Москва отменила после бегства Януковича и смены власти в Украины. Киев отказался платить за газ по завышенной цене, а со временем и вовсе прекратил закупки.

После того, как в конце 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом", установив компромиссную цену на российский газ для Украины, отечественный холдинг заявил о готовности возобновить импорт газа из РФ и даже сделал предоплату в феврале 2018 года. Но "Газпром" отказался продать Украине газ и вернул "Нафтогазу" деньги.

Офис "Нафтогаза" в КиевеФото: Getty images

Сейчас же Россия сама предлагает возобновить поставки, а Путин в Париже соблазнял Зеленского скидкой в размере 25%. Правда, пока непонятно, о какой именно цене идет речь и, соответственно, от какой суммы будет высчитываться эта скидка.

Источник "Апострофа" сообщил, что договоренность о прямых поставках газа из России в целом достигнута. По его словам, озвученный российским президентом дисконт – это фактически европейская цена минус переплата, которую сейчас Украина делает в интересах посредников, продающих в нашу страну "европейский" газ, который по своему происхождению все равно остается российским.

Друзья познаются в "трубе"

Как рассказал собеседник "Апострофа", поставлять газ в Украину будет не "Газпром". Во-первых, над российским монополистом висит невыплаченный штраф на более, чем 170 миллиардов гривен, который на него в 2016 году наложил Антимонопольный комитет Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Ранее появилась неофициальная информация, что отмена штрафа может стать одним из условий компромисса в газовом вопросе, однако на сегодня подтверждения этому нет.

Вторая причина, почему "Газпром" не будет задействован в схеме поставок в Украину - небольшие объемы поставок.

"Когда было 30 миллиардов кубов - это одно дело, а, если речь о 5-8 миллиардах (которые Украина может покупать у РФ с 2020 года – "Апостроф"), - это совсем другое", - пояснил собеседник "Апострофа".

Для справки: за весь 2018 год Украина импортировала 10,6 миллиарда кубометров газа, а за 10 месяцев 2019-го было приобретено 5,8 миллиарда кубов.

При этом на поставках в Украину дадут заработать "друзьям Путина". Называются две фамилии – главы государственной "Роснефти" Игоря Сечина и миллиардера Геннадия Тимченко, имеющего интересы в нефтегазовом секторе (в частности, через компанию "Новатэк"). Кто именно будет поставлять газ Украине – Сечин или Тимченко, или они оба – пока точно неизвестно. Также пока не называются объемы и цена газа.

Источники "Апострофа" утверждают, что дело движется к подписанию контрактов, и это может произойти уже в самое ближайшее время.