Газ, Донбасс, пенсии и Путин: о чем Зеленский говорил на "Право на владу"

Президент Владимир Зеленский после переговоров "нормандской четверки" в Париже пришел на ток-шоу "Право на владу", в котором рассказал о ключевых договоренностях с Россией, Германией и Францией по войне на Донбасса. Также президент высказался о повышении пенсий и транзите российского газа.

"Апостроф" собрал главные моменты, озвученные президентом.

Про войну и переговоры с Путиным

"Мы в течение 8 часов смотрели друг другу в глаза... Я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Это будет нескоро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция - война в Украине, к сожалению. Это наша земля. Это сильная позиция".

На вопрос журналистки, правда ли, что он пожал руку российскому президенту, Зеленский ответил: "Да. А как можно по другому встречаться на высшем уровне, как можно без этого начать диалог, как можно о чем-то договариваться? А самое главное - не просто на словах, а решать вопросы. В целом мы многое решили... Если нам завтра вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-нибудь вернут - можно и 100 раз пожать".

"Если мы действительно хочем остановить войну, мы должны разговаривать".

Про изменение Минских соглашений и угрозу резни

Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей и Россией: "Это очень сложно сделать, но мы должны менять. Нужно понимать, что со времени Минска прошло четыре года... Некоторые вещи можно и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы после выборов - это точно не наша позиция. Я о ней говорил не знаю сколько раз, но это окончательное решение".

Он также исключил возможность резни на Донбассе, о которой заявил накануне Путин: "Он это сказал дважды на нашей встрече. Мы пояснили, что мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы и мы с уважением относимся в гражданам Украины. Никакой резни, я именно так сказал Путину. Не знаю, кого вы представляете на моем месте, но я другой человек".

Про стену с оккупированным Донбассом

"На заседании СНБО мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из них - план Б. Хотя для меня это не план Б, а план "последняя буква". Это последний план.

Эта стена уже есть. Нам надо решать, как вернуть людей, их менталитет, понимание, что они украинцы. У нас сейчас живая стена. Для меня это не вариант. Но к сожалению 5 лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся.

Если стена, то это другое государство, которое мы никогда не признаем. Нам нужно создать все условия для украинцев , которые находятся на временно оккупированных территориях, которые чувствуют себя действительно украинцами, создать все условия, чтобы они приехали к нам.

За стеной будет что-то другое, другая местность, где будут только боевики".

Про освобождение пленных

Освобождение пленных будет осуществляться в три этапа.

"Сейчас предстоит освобождение всех установленных лиц. Это первый этап. До Нового года - мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки".

Вторым этапом станет обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста.

"Боевики не допускали туда представителей Красного Креста, чтобы подтвердить еще списки, которые у нас есть, но они не согласованы той стороной. То есть это будет второй шаг".

Третий - возвращение пленных из России и оккупированного Крыма.

"Третий шаг - мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных".

Про увеличение пенсий, но не для всех

Власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет.

"Мы придумали интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту", - сказал Зеленский и добавил, что существенное повышение выплат всем пенсионерам одновременно невозможно, потому что это 12 миллионов человек.

"Сначала мы повысим сильно - от 400 до 1100 гривен - пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше".

Про газ

"Очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и нормандской четверкой, и тет-а-тет с президентом РФ. Я вижу что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор.

Сейчас главное в сроке этого контракта. Россия нам сначала предлагала 1 год, а мы предложили 10 лет. Потом нам предложили 3 года, а мы предложили компромисс 10 лет. Переговоры будут продолжены. Я уверен, что мы подпишем договор о транзите. Это чисто економисне вопрос".

Про интервью телеканалу "Россия-24"

"У нас был пресс-подход на улице. Это было в 1:30 ночи и одна журналистка спросила у меня что-то, я ей что-то ответил. Вот такое интервью" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об интервью с ним, которое анонсировали на телеканале "Россия-1".