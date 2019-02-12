Страх Польши перед украинской курятиной и ядерные реакторы из России: с кем и чем торгует Украина

В начале этого года Украина подписала соглашение с Израилем о зоне свободной торговли. Об особенностях договоренностей с израильской стороной, проблемах украинских предпринимателей на европейском рынке, о конкурентоспособности наших товаров, а также особенностях торговли с РФ – в интервью "Апострофу" рассказала советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

- Украина успела подписать соглашение с Израилем о зоне свободной торговли. Его готовили с 2013 года, то есть почти шесть лет. Почему так долго, какой этап прошла Украина в этом вопросе, и что теперь мы имеем?

- Было семь раундов переговоров. Большинство из них пришлось на 2016-2018 годы. Были интенсивные переговоры, но "долго" - это относительно. Например, переговоры о вступлении в ВТО Украина вела 14 лет. Переговоры касательно соглашения о свободной торговле с Турцией мы ведем с 2011 года. Поэтому с Израилем - еще относительно недолго. Это очень кропотливая работа. Представьте себе документ в одной языковой версии на тысячу с чем-то страниц, и в нем перечислены все товарные позиции, которые вообще можно представить. Все, что можно экспортировать и импортировать - там все это перечислено, а также для каждой из товарной единицы в документе указаны условия ввоза на таможенную территорию Украины и условия ввоза на территорию Израиля. Обсудить каждую тарифную линию - достаточно долгий процесс. При этом необходимо посмотреть условия производства на национальном рынке, могут возникнуть чувствительные вопросы с производителями или экспортерами и так далее.

- По каким вопросам не могли прийти к согласию?

- Таких проблемных и конфликтных вопросов именно в этой сделке не было. Мы всегда отстаиваем максимально выгодные условия для производителей сельскохозяйственной продукции. Потому что украинская сельскохозяйственная продукция является очень конкурентной на мировом рынке. И рынок стран, которые имеют большую рыночную емкость - например, ЕС, где проживают 500 миллионов человек - сложно насытить украинский продукцией. А вот рынок Израиля достаточно легко, поэтому это очень важный вопрос для пищевой продукции.

- После подписания соглашения мы не можем сразу торговать по нему напрямую, существует определенный переходный период на некоторые группы товаров. Расскажите более подробно об этом процессе?

- Для того, чтобы соглашение вступило в силу, его надо ратифицировать в Верховной Раде и в Кнессете Израиля. Это еще займет некоторое время, один или два месяца. Сразу после этого отменяются ввозные пошлины между Украиной и Израилем. Например, Израиль сразу же отменяет пошлины на более чем 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промышленных. Для других товаров будут переходные периоды: три, пять, семь лет. Есть некоторые позиции, по которым не будет полной отмены пошлин, а будет льготная ставка. Есть базовые ставки, которые применяются в странах-членах Всемирной торговой организации, и соглашение предусматривает льготу по некоторым позициям. Например, -15% от базовой ставки или -50%.

- Сориентируйте, какие это группы товаров?

- Есть много примеров того, что Украина может экспортировать в Израиль без пошлин, сразу после вступления в силу соглашения. Это такие товары как: рыба, филе рыбы, консервированные овощи, лекарственные средства, удобрения, парфюмерная продукция, продукция химической промышленности. Далее три года переходный период: орехи, специи, косметические препараты, женскую украинскую одежду, изделия из керамики, садовые инструменты. Далее пять лет переходный период: мороженое мясо утки, продукты из рыбы, белье постельное и кухонное, а также многое другое.

- Насколько израильский рынок был значимый в матрице украинской торговли, входил ли Израиль в ТОП-10? Известно, что именно в сельскохозяйственной сфере Израиль для Украины очень интересен потому, что израильские предприниматели хотят инвестировать в нашу отрасль нанотехнологий, а украинские аграрии стремятся экспортировать туда свою продукцию.

- Украинские аграрии уже экспортируют в Израиль достаточно много. За январь-ноябрь 2018 года, то есть за 11 месяцев, было экспортировано продукции АПК и пищевой промышленности на 300 миллионов долларов, в 2017 году - более чем на 400 миллионов, а в 2016 году было меньше, но в целом этот показатель стабилен. Плюс, что именно интересно с Израилем - Украина экспортирует больше, чем импортирует. Если общий объем экспорта в 2017 году за целый год составил 604 миллиона долларов, то импорт - 168 миллионов долларов, и это достаточно стабильно - то есть 300-400 миллионов долларов у нас "плюс" каждый год. По нашим оценкам и расчетам, после начала действия соглашения о свободной торговле сальдо не ухудшится.

- С какими странами вы сейчас еще ведете переговоры касательно зоны свободной торговли? Возможно, есть какие-то интересные рынки?

- Сейчас ведутся переговоры касательно зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Уже состоялось 10 раундов переговоров, и они продолжаются и дальше. Относительно рынков, которые интересны для нас... В 2017 году было принято экспортную стратегию Украины, в которой были определены 20 перспективных рынков для украинского экспорта. Туда входят, например, Канада, Египет, Индия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Всего 20 стран, в которые нужно, в том числе и с помощью правительственных инструментов, продвигать украинский экспорт. Когда мы размышляем, с какими странами нам нужно проводить переговоры о либерализации, доступе на их рынки, то в первую очередь ориентируемся именно на этот список. Кроме соглашений о свободной торговле существуют еще соглашения о преференциальной торговле. Они предусматривают снижение базовых ставок, разработанных Всемирной торговой организацией.

- На какой период рассчитана эта стратегия?

- Стратегия до 2021 года. Она предусматривает инструменты расширения экспорта и его продвижение. Сейчас мы разрабатываем секторальные экспортные стратегии для различных отраслей, и, конечно, есть план действий. По ТОП-20 рынков - это не значит, что через три года они изменятся. Были проведены расчеты, и на ближайшее время, 5-7 лет, можно спокойно ориентироваться на этот список.

Дарья Давыденко / Апостроф

- "Апостроф" делал итоги года - с кем больше всего торговала Украины. И вот Россия остается первой страной в этом списке. Почему эта тенденция сохраняется, за счет каких товаров?

- В первую очередь это энергоресурсы, которые мы импортируем из России. Это крупнейшая по объему категория импорта, а также категория, в которой отрицательное сальдо, и оно ухудшается. То есть, в двусторонней торговле мы не экспортируем в Россию энергоносители, а импорт увеличивается. Хочу подчеркнуть: речь идет не о газе, а о нефтепродуктах и каменном угле. Это чувствительные для Украины товары, и с их импортом вряд ли можно прямо сейчас что-то сделать, кроме системной работы по диверсификации источников.

Вторая группа, тоже существенная, это импорт ядерных реакторов и комплектующих, так называемые ТВЭЛ - тепловыделяющие элементы. Сейчас, как мне известно, Министерство энергетики ведет переговоры по диверсификации поставок. В 2015-2017 годах увеличились поставки этих ТВЭЛов из Швеции, поэтому есть надежда, что импорт из России будет сокращаться, в том числе и благодаря мерам, которые проводит правительство. Уже достаточно широкий перечень санкций на импорт товаров из РФ (и он постоянно расширяется).

- Наши предприниматели, которые хотят экспортировать свой товар, часто жалуются, что им не совсем понятны правила, по которым это нужно делать (если мы говорим о малом и среднем бизнесе). Как Министерство экономического развития и торговли Украины может им помочь, чтобы упростить эти правила игры?

- Правила экспорта - это отдельная история. Каждая страна выставляет свои условия по качеству продукции, ее безопасности, в каждой стране - свои ставки пошлины и рынок, потребители отдают предпочтение разным категориям товаров, разного качества. Для того, чтобы поддержать украинского экспортера, мы еще в 2015 году начали создавать экосистему, которая ориентируется на иностранные рынки. В эту систему входит и будущее Экспортно-кредитное агентство, которое должно начать работать в этом году, и Офис по продвижению экспорта, который уже работает с 2015 года, а недавно превратился в полноценное государственное учреждение. Опять же, Совет по международной торговле, который говорит именно о правилах игры. Также работают в этом направлении межправительственные комиссии, занимающиеся непосредственно секторальными вопросами по каждой стране отдельно. Офис по продвижению экспорта в свою очередь предоставляет широкий спектр консультационных и образовательных услуг частным компаниям. Они помогают украинскому экспортеру найти партнеров за рубежом, консультируют по поводу того, на что нужно обратить внимание. К примеру, много вопросов возникает по кошерной продукции: должна ли она такой быть для израильского рынка, можно ли экспортировать некошерные товары. Если с такими вопросами обратиться в Офис по продвижению экспорта, то они прояснят, что не обязательно продукция должна быть кошерной, но потребитель заинтересован в соблюдении требований кошерности, поэтому можно обратиться в специальную ассоциацию, которая сертифицирует вашу продукцию, и поставить отметку на товаре о том, что он соответствует всем требованиям.

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то Офис продвижения экспорта помогает найти партнеров через европейскую сеть European Enterprise Network, программу COSME, ориентированную на малого и среднего производителя в разных странах.

- Насколько сегодня украинская продукция, если речь идет про агросектор, является конкурентоспособной в Европе? Потому что об Украине чаще говорят как о сырьевом рынке, о стране, которая продает сырье и не имеет значительного количества конечно-потребительского конкурентного рынка. Какая ситуация сейчас с этим, и как перестать быть просто сырьевой страной?

- Касательно украинской аграрной продукции есть фантастический пример, который меня очень радует. Это история о том, что сотрудничество с ЕС и торговля с ним имеет большое политическое значение для Украины. До того, как заработало соглашение о свободной торговле, Украина практически не экспортировала сливочное масло в страны с высокими требованиями по безопасности продукции, в частности, в западные страны. После того, как заработала зона свободной торговли, и украинские производители начали получать разрешения на экспорт в ЕС, то есть подтвердили качество своей продукции, Украина в 2018 году вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту сливочного масла, а это свидетельствует - то, что покупают в ЕС, покупают и во всем мире.

Относительно перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, то здесь большое значение имеет Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских правилах происхождения, к которой присоединилась Украина. Мы начали применять положения этой конвенции с ЕС в начале этого года и планируем расширять их применение к торговле с Израилем, будем пересматривать соглашение о свободной торговле с Грузией. Что именно это значит? В международной торговле существуют так называемые сертификаты о происхождении товаров, в которых указывается из каких материалов сделан продукт и какова степень его локализации. То есть, если вы экспортируете, например, из Грузии комплектующие и используете их для производства в Украине, там будет указано какая степень переработки и на сколько процентов этот товар является украинским. Для того, чтобы экспортировать без пошлины эту продукцию в ЕС, степень локализации товара должна быть на уровне 50-60%, он должен быть преимущественно украинским, но данная конвенция добавляет совершенно новую точку зрения в этот процесс. Теперь мы создаем так называемые треугольники диагональных кумуляций. После того, как вступят в силу изменения о свободной торговле, мы сможем импортировать сырье из Грузии, перерабатывать его в Украине и экспортировать в ЕС как украинский товар, то есть по нулевой или льготной ставке ввозной пошлины. Вот именно это позволяет и создает стимулы для производителей, чтобы именно в Украине размещать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. К тому же, с точки зрения торговли Украина имеет достаточно хорошие условия, у нас заключены соглашения о свободной торговле с 45 странами, Израиль уже 46 страна. При желании можно экспортировать во все уголки мира.

- Есть ли у вас обратная связь от бизнеса, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются при экспорте? Возможно, это коррупция на таможне или какая-то несправедливость. Я общалась с несколькими предпринимателями, которые занимаются экспортом в Европу, то в Польше их конкуренты подавали в местную ассоциацию документ, в котором спрашивали, почему украинское печенье находится на одной полке с польским.

- Украинская продукция является достаточно конкурентоспособной. Такая же история была с курятиной, потому что польские производители чувствовали угрозу со стороны украинских производителей, ведь товар дешевле. Курятины Украина может поставлять много, и эта продукция может полностью насытить рынок одной страны. Минэкономразвития исследовало вопрос валютного регулирования: с чем именно возникают проблемы у экспортеров. В частности, экспортеров беспокоят такие требования как продажа части валютной выручки (мы проводили опрос). Но мы понимаем и видим, что Национальный банк достаточно прогрессивно относится к этому вопросу и либерализует валютное регулирование, поэтому Украина движется в целом в правильном направлении.

- Есть ли еще какие-то законопроекты в Верховной Раде, которые могут упростить условия ведения бизнеса именно в экспортном вопросе?

- Сейчас в Верховной Раде находится комплексный законопроект, который должен улучшить позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса. Он предусматривает ряд различных изменений, которые нужно принять для того, чтобы Украина поднялась в Doing Business, а это очень сильно связано с привлечением инвестиций и размещением в нашей стране производства с высокой добавленной стоимостью. Международные инвесторы в любом случае ориентируются на этот рейтинг, это один из первых пунктов, на что они обращают внимание.

- Из года в год мы растем в рейтинге Doing Business, но идет критика со стороны инвесторов о том, что их права здесь не защищены. Как защитить права инвесторов в Украине?

- Когда бизнес-ассоциации проводят опрос по поводу того, что больше всего мешает ведению бизнеса в Украине, то в первую очередь речь идет о проблемах с коррупцией и судебной системой. То есть налоги, их ставки, администрирование - это все не является первоочередной проблемой. Самая большая проблема - это коррупция. А в этом вопросе нет одного простого решения, которое может принять Министерство экономики или Верховная Рада, а это большая и комплексная борьба, которая будет продолжаться еще некоторое время в Украине.

- Делает ли Министерство экономики какие-то прогнозы относительно общей торговли Украины на 2019 год? Экспорт и импорт увеличатся?

- И экспорт, и импорт увеличатся. Экспорт растет в первую очередь за счет того, что улучшаются условия ведения бизнеса и расширяется производство в Украине. Мы наблюдаем за тем, как развивается промышленное производство, возможно, не такими темпами как бы нам того хотелось, но, например, в прошлом году оно выросло на 1% и в этом году мы ожидаем продолжения роста, а это приведет к тому, что будет расти экспорт. Плюс соглашение о свободной торговле с Израилем создает новые возможности. Мы ожидаем, что благодаря действию этого соглашения экспорт в Израиль вырастет минимум на 635 миллионов долларов в год или больше. К тому же, действуют и другие соглашения. Импорт также, к сожалению, будет расти, но в первую очередь речь идет об инвестиционном импорте. Потому что когда растет экспорт, производители получают валютную выручку, которую затем могут использовать для модернизации своего производства.